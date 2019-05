Tài xế xe ôm đánh nhau như "phim chưởng" trên phố, 2 cô gái đi xe lao vào can ngăn

Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 2 tài xế xe ôm công nghệ đánh nhau dã man ngay giữa đường. Họ liên tục đấm, đá vào người nhau hết sức dữ dội. Đáng nói, sự việc xảy ra ngay trước mặt khách.

Cụ thể, hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cho thấy, không rõ vì lý do gì nhưng 2 tài xế của 2 hãng xe ôm công nghệ khác nhau đã lao vào ẩu đả nhau. Khi vụ việc xảy ra, nhiều người đi đường ra sức can ngăn nhưng không được. Một vị khách nữ dù bị đau chân cũng vào can ngăn, thậm chí suýt bị đánh oan. Chị này vừa đứng lên đã ôm, giữ tài xế mặc áo xanh mong ngăn chặn vụ việc.

Hai tài xế lao vào đánh nhau trên phố.

Mặc dù người tài xế mặc áo vàng bỏ đi nhưng người tài xế áo xanh vẫn cố tình đuổi theo, định đánh tiếp cho hả dạ. 2 bên lại tiếp tục giằng co nhau trong sự tò mò, ngạc nhiên xen lẫn ái ngại của những người đi đường.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được rất nhiều ý kiến chỉ trích từ những người dùng mạng.

Thành viên T.N bình luận: "Chẳng biết lý do gì, nếu là tranh giành khách mà làm thế thì thật sự không đáng, đánh nhau thế này đôi bên đều thiệt, rồi có khi khách người ta cũng sợ mà chẳng dám đi cả 2 hãng nữa".

"Đúng là nóng giận mất khôn, cùng cảnh mưu sinh không đùn bọc nhau thì thôi còn lao vào ẩu đả. Nhìn clip mà thật sự... Làm thế này xong nhìn lại không biết có thấy ân hận không", một người khác bình luận.

Được biết, sự việc xảy ra vào tối 12/5 gần một cây xăng trên đường Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

