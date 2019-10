Tài xế say xỉn lái ô tô 'cày nát' vòng xoay trung tâm Bình Phước

Vụ tai nạn xảy ra vào khuya 26/10 trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Xe bán tải gây náo loạn ở trung tâm Bình Phước

Thời điểm trên, xe ô tô bán tải biển số tỉnh Nghệ An do tài xế Đặng Văn Hưng (33 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) điều khiển trong tình trạng say xỉn, lưu thông trên quốc lộ 14 hướng về TP.HCM.

Khi đến vòng xoay ở trung tâm TP Đồng Xoài, chiếc xe bất ngờ lao thẳng về phía trước, bay lên vòng xoay tông hư hỏng nhiều công trình phụ bên trong vòng xoay này.

Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục húc bay một số chậu cây lớn văng hàng chục mét, lao xuống lòng đường rồi nhấn ga chạy sang lề đường đối diện.

Vụ tai nạn khiến cả khu vực trung tâm TP Đồng Xoài náo loạn, chiếc xe bán tải hư hỏng nặng, một số công trình phụ trong vòng xoay bị hư hỏng.

Thời điểm xảy ra tai nạn có ít phương tiện lưu thông nên may mắn không xảy ra thương vong về người.

Chậu cây trong vòng xoay bị chiếc xe húc văng xuống đường

Lực lượng chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn. Qua kiểm tra, tài xế Đặng Văn Hưng có nồng độ cồn trong khí thở vượt mức cho phép.

Công an TP Đồng Xoài đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra.

Theo Vietnamnet