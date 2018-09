Tài xế ô tô tông xe CSGT rồi leo lên công ty địa ốc nhảy lầu ở Sài Gòn

Ngày 19/9, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nam thanh niên nghi say xỉn chống đối CSGT rồi gieo mình từ toà nhà công ty địa ốc Alibaba.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, nam thanh niên (khoảng 28 tuổi) có biểu hiện say xỉn điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS: 51G-467.95 mang logo lực lượng an ninh của công ty địa ốc Alibaba chở theo 1 nam thanh niên. Thời điểm này, chiếc xe không bật đèn chiếu sáng lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh, TPHCM.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MT.

Lúc này, tổ tuần tra CSGT thuộc Đội CSGT Tuần tra, dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM phát hiện nên đã yêu cầu tài xế dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tìm cách tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, tài xế tìm cách ép xe lực lượng CSGT khiến 2 chiến sĩ té xuống đường.

Sau khi truy đuổi tới đường 25, giao với Phạm Văn Đồng thì tổ tuần tra mất dấu. Một lúc sau, tài xế điều khiển chiếc xe chạy về dưới chân cầu Bình Lợi thì tổ tuần phát hiện nên đã vượt lên yêu cầu xuống xe để làm việc. Tài xế vẫn không chịu chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy về đường Kha Vạn Cân (cũ) giáp đường ray xe lửa, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Sau khi tới trước trụ sở của công ty địa ốc Alibaba thì tài xế bước xuống xe, tổ tuần tra yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tài xế có biểu hiện say xỉn chống đối không chịu hợp tác. Sau đó, tài xế nói vào trụ sở công ty lấy giấy tờ và tổ tuần tra đồng ý.

Bất ngờ, tài xế leo lên tầng cao của toà nhà công ty địa ốc Alibaba rồi nhảy xuống phía dưới mái tôn của căn nhà bên cạnh. Vụ việc khiến cho tài xế bị thương nặng, nguy kịch. Lúc này, tổ tuần tra cùng người dân kiểm tra rồi báo công an địa phương.

Công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Đồng thời, công an đã tiến hành đưa tài xế đi cấp cứu tại bệnh viện. Bước đầu, công an xác định tài xế tên là Lê Lâm Hùng.

Sáng cùng ngày, công an mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Minh Toàn (Soha/Trí Thức Trẻ)