Tài xế ô tô cố tình tông vào hàng loạt xe khác để giảm tốc gây tai nạn kinh hoàng, 10 người thương vong

Ngày 13/11, Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Bền (SN 1993, trú tại xã Đất Mới, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo quy định tại khoản 3 Điều 260 BLHS.

Theo kết luận điều tra, vào ngày 12/6, Ngô Văn Bền cùng Dương Huy Toản (SN 1990, trú tại tỉnh Cà Mau) điều khiển xe ô tô tải BKS: 69C-051.59 của ông Nguyễn Văn U (SN 1982 trú tại tỉnh Cà Mau) đến huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) nhận 206 bao lúa giống có trọng lượng 10.300kg.

Sau đó, nhóm đến huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) nhận 300 bao phân bón NPK có trọng lượng 15.000kg để vận chuyển đến tỉnh Đắk Lắk giao cho khách hàng.

Khoảng 6h30 ngày 13/6, Bền điều khiển xe ô tô tải vận chuyển tổng cộng 25.300kg hàng hóa đi đến Km 1819 (thuộc khu vực 312, xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Tại đây trong quá trình vận hành xe, do không quen đường nên Bền rà (đạp) thắng (phanh) liên tục vì vậy khi xe bắt đầu xuống dốc thì phát hiện thắng hãm không có hiệu lực.

Tuy nhiên, Bền vẫn điều khiển cho xe tiếp tục lưu thông về hướng chợ Đắk Rla. Khi hết đoạn dốc võng, Bền phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS: 51D-498.44 kéo theo sơ mi rơ moóc tải chở container BKS: 51R-229.09 do anh Huỳnh Công Tiến Nhu (SN 1994, trú tại tỉnh Kon Tum) điều khiển chạy cùng chiều phía trước cách khoảng 400m tại khu vực Km 1818.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. (Ảnh: TĐL)

Do thắng xe không có hiệu lực và đang di chuyển với tốc độ nhanh nên Bền quyết định chủ động tông vào sau xe ô tô đầu kéo để giảm tốc độ.

Tuy nhiên, khi đi đến cách xe ô tô đầu kéo khoảng 10m, Bền đánh lái điều khiển xe qua phần đường trái để vượt qua và va chạm với phần hông bên trái của xe đầu kéo. Sau đó, Bền tiếp tục điều khiển xe đi về hướng Buôn Ma Thuột thấy phía trước khoảng 300m là khu vực chợ 312, tập trung đông người.

Cùng lúc đó, có xe ô tô tải BKS: 47C-125.70 do anh Hồ Ngọc Sơn (SN 1995, trú tại xã Đắk Rla) điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Vẫn với quyết định để giảm tốc độ, Bền chủ động điều khiển xe ô tô tải 69C-051.59 của mình tông vào phía sau xe ô tô tải 47C-125.70 làm xe bị mất lái văng vào lề đường bên phải đè xe mô tô BKS: 48E1-060.92 do bà Lê Thị Thoan (SN 1976, trú xã Đắk Rla) điều khiển đi cùng chiều sát mép đường phải, 8 xe mô tô dựng bên lề đường phải và những người đi bộ mua bán thực phẩm bên lề đường.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 6 người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi gây tai nạn với xe ô tô 47C-125.70, Bền tiếp tục điều khiển xe 69C – 051.59 chủ động tông vào phía sau xe ô tô tải BKS: 48C - 035.79 do anh Nguyễn Đình Thắng (SN 1985, trú tại huyện Đắk Mil) điều khiển đi cùng chiều phía trước cách khoảng 50m, làm xe bị mất lái văng vào lề đường bên phải đè 5 xe mô tô dựng bên lề đường phải.

Chiếc xe tải cuốn nhiều xe máy. (Ảnh: TĐL)

Tiếp đó, Bền điều khiển xe ô tô 69C – 051.59 đi tiếp về hướng Buôn Ma Thuột khoảng 01km thì cho xe chạy vào khu vực lô cao su và lật nghiêng bên bờ lô cao su, lề đường quốc lộ 14.

Sau khi tai nạn xảy ra, Bền đã đến Cơ quan Công an huyện Đắk Mil đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm. Theo bản kết luận điều tra, thời điểm gây ra tai nạn là do lỗi của tài xế Bền đã điều khiển xe ô tô 69C – 051.59 chở hàng quá trọng tải quy định dẫn đến mất an toàn kỹ thuật và sau đó đã gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Còn đối với ông Nguyễn Văn U (trú tại tỉnh Cà Mau) đã để Bền điều khiển xe ô tô 69C – 051.59 chở hàng hóa vượt quá trọng tải chuyên chở cho phép của xe 75%.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đề nghị CSGT Công an huyện Đắk Mil ra quyết định xử phạt theo quy định.

Thiên Kim