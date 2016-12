Tài xế ở Hà Nội bị người dân đánh tới tấp vì húc văng người phụ nữ lên cabin rồi bỏ chạy

Tối ngày 28/12, trên một số diễn đàn mạng chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh người dân đuổi theo chiếc xe Toyota nghi tông một phụ nữ văng lên cabin rồi bỏ chạy.

Cụ thể, trong đoạn clip, hàng chục người vừa đuổi theo một chiếc ô tô bị móp méo phần đầu xe vừa mắng chửi người này vì đã bỏ chạy sau khi gây tai nạn. Được biết, sự việc diễn ra tại đường Lê Văn Lương (Hà Đông, Hà Nội).

Chiếc xe bị móp méo phần đầu. Người dân đã gọi lực lượng chức năng tới giải quyết. Ảnh cắt từ clip.

Sau một hồi truy đuổi, chiếc xe ô tô đã bị chặn lại. Người tài xế áo trắng từ trong xe bước ra và bị nhiều người dân xông vào đánh tới tấp. Nam thanh niên lúc này chỉ biết dùng tay che mặt và vẫn tỏ ra khá bàng hoàng.

Một người vừa đánh vừa nói: "Tại sao gây tai nạn rồi bỏ chạy. Hất tung nó lên trời rồi chạy. Tôi đi sau thấy hết. Chắc là say rồi". Rất nhiều người có mặt tại hiện trường đã xông vào can ngăn và yêu cầu gọi công an tới giải quyết sự việc.

Tài xế bị người dân đánh tới tấp. Ảnh cắt từ clip

Sau khi chia sẻ, nhiều người tỏ ra bất bình và phẫn nộ vì hành động của người tài xế và mong người phụ nữ gặp nạn kia sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Thùy Chi (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)