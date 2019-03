Tài xế ngỡ ngàng khi CSGT ra quân xử phạt người không thắt dây an toàn

Sáng 17/3, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM), mở đầu đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử phạt tài xế, người ngồi trên ôtô tại vị trí được trang bị dây an toàn nhưng không chịu thắt.

Sau khi đặt các cọc tiêu nhựa phân làn trên đường Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận (quận 12), hướng quận Tân Bình đi quốc lộ 22, các chiến sĩ CSGT cầm thiết bị ghi hình, đón lõng những ôtô nghi vấn vi phạm vào kiểm tra.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, tài xế vi phạm sẽ bị lập biên bản, đóng phạt tại chỗ với mức phạt từ 100.000 - 200.000 đồng/người không thắt dây an toàn.

Theo ghi nhận của Zing.vn, hầu hết tài xế bị xử phạt đều tỏ ra ngỡ ngàng.

Nhiều tài xế ôtô tỏ ra ngỡ ngàng với quy định khách ngồi trên xe phải thắt dây an toàn. Ảnh: An Huy.

Tài xế Nguyễn Văn Phương (42 tuổi, quê Đắk Lắk), cho biết CSGT thông báo anh và khách ngồi trên ôtô vi phạm vì không thắt dây an toàn. Anh cho biết việc này là ngỡ ngàng nhưng vẫn vui vẻ chấp hành đóng phạt và ủng hộ quy định này.

“Tôi chở khách từ Đắk Lắk xuống Sài Gòn đi đám cưới. Làm nghề tài xế hơn 15 năm, tôi chỉ biết tài xế không thắt dây an toàn bị xử phạt, hoàn toàn không hay tin khách ngồi trên ôtô không thắt dây cũng bị phạt. Đây là lần đầu tiên tôi biết chuyên đề này, tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau”, anh Phương nói.

Ông Trần Sách Trầm (51 tuổi, quê Đắk Lắk) chia sẻ có nắm được thông tin xử phạt tài xế và khách không thắt dây an toàn khi đi ôtô. Tuy nhiên, sáng nay ông chở khách đi đám cưới mới từ nhà ra đường, chưa kịp nhắc thắt dây thì đã bị CSGT xử phạt.

"Tôi thấy quy định này hợp lý, có thể bảo vệ cho tài xế và hành khách nếu không may tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, tài xế thực hiện nghiêm túc nhưng khách ngồi sau có thắt dây an toàn không thì mình không thể ép buộc và kiểm tra được. Tài xế lái xe, mắt quan sát phía trước, không thể quay lại nhắc nhở mọi người”, ông Trầm phân trần.

Các tài xế đều vui vẻ chấp nhận ký biên bản đóng phạt. Ảnh: An Huy.

Trao đổi với chúng tôi, trung tá Võ Chí Tâm, Phó đội trưởng Đội CSGT An Sương, cho biết trong ngày đầu ra quân xử phạt tài xế, nhiều hành khách không thắt dây an toàn khi đi ôtô bất ngờ với quy định này.

Tuy nhiên, các tài xế vi phạm sáng nay đều hợp tác, vui vẻ ký biên bản đóng phạt, hứa không tái phạm.

Theo Nghị 46/2016 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2018, tài xế, người ngồi trên ôtô vi phạm không thắt dây an toàn sẽ bị phạt 100.000-200.000 đồng. Số người vi phạm càng nhiều, mức tiền phạt cứ vậy nhân lên. Quy định này sẽ giúp giảm thiểu thương vong khi tai nạn xảy ra.

Theo An Huy (Tri Thức Trực Tuyến)