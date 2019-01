Tài xế đang cai nghiện: 'Vì cơm áo gạo tiền nên phải dùng ma túy'

Sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Long An khiến 4 người chết và hàng chục người bị thương, dư luận đang lên án mạnh mẽ tài xế Phạm Thành Hiếu. Sự bức xúc, căm giận càng bùng lên khi biết rằng lái xe gây ra vụ tai nạn thương tâm này dương tính với ma túy.

Phía sau sự thật tang thương được phơi bày là những góc khuất, sức cám dỗ ma túy khó tránh khỏi đối với giới tài xế xe tải hạng nặng.

Chơi ma túy mới đủ sức lái xe

Nguyễn Thanh Phong (38 tuổi) đang là học viên cai nghiện tại Trung tâm điều dưỡng và Cai nghiện ma túy Thanh Đa. Thoạt nhìn, khó ai nghĩ anh là con nghiện. Bởi lẽ Phong có dáng người cao to và đẹp trai. Trải lòng về con đường nghiện ngập, anh Phong thừa nhận ma túy có sức hút rất lớn đối với cánh tài xế.

Vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Long An. Ảnh: Lê Trai.

Phong chia sẻ từng chạy xe du lịch cho một doanh nghiệp vận tải. Sau này, do tính chất công việc, được nhiều bạn bè rủ rê nên anh thử và ngày càng rơi vào "mê hồn trận" của ma túy đá. Anh cho rằng chơi ma túy là nhu cầu tất yếu của bản thân đối với nghề nghiệp của mình.

“Anh em tài xế mách nhau rằng ma túy đá giúp cho cơ thể tỉnh táo. Sau khi dùng thử, tôi mới biết được công dụng của ma túy. Từ đó, tôi điều tiết, sử dụng nó vào trong công việc lái xe”, anh Phong chia sẻ.

Cũng theo anh Phong, việc lạm dụng ma túy vào việc lái xe đã phổ biến khoảng 10 năm nay. Nhất là những tài xế chạy đường dài và tài xế chạy đêm, chơi ma túy (còn gọi là "đập đá") giúp họ 3 - 4 ngày không cần ngủ mà vẫn tỉnh táo. Chơi ma túy lâu ngày thành thói quen khó bỏ. Riêng bản thân anh thì chỉ khi nào cơ thể mệt mỏi mà chủ bảo chạy gấp thì sử dụng ma túy.

“Nhiều anh em truyền đạt lại chỉ nên sử dụng lượng ma túy tương đương với số tiền 200.000 đồng. Kết thúc chuyến hàng, tài xế nên nghỉ ngơi 1 - 2 ngày để lấy lại sức. Tuy nhiên, chẳng tài xế nào thời gian xả hơi vì đặc thù công việc cuốn chiếu liên tục”, anh Phong nói.

Các học viên đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện ma túy Thanh Đa. Ảnh: Lê Trai.

Anh Phong cho hay mình từng đi cai nghiện một lần và bỏ được ma túy 7 năm. Mới đây, do áp lực công việc, cuộc sống mưu sinh, anh quay trở lại sử dụng ma túy. Anh cho rằng, ma túy đá dễ cai nhưng lại "khó quên".

“Nếu được chọn thì chẳng ai muốn dính vào ma túy bởi xã hội đã bài xích, vợ con cũng không thích. Song, do nhu cầu cuộc sống, cơm áo gạo tiền nên người ta mới sử dụng. Ví dụ một đêm chạy được 500.000 đồng, chơi ma túy vào tỉnh táo, chạy tới 2 triệu đồng thì ai không ham”, anh Phong trần tình.

Cần có cơ chế xử lý chủ xe

Một tài xế tên Nguyễn Duy Hưng (43 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cũng đang cai nghiện tại trung tâm Thanh Đa. Khác với tài xế Phong, anh Hưng không nhớ hết số lần mình vào trung tâm cai nghiện.

Anh Hưng chia sẻ từng lái xe tải hạng nặng chạy tuyến Bắc - Nam. Trong một lần chạy xe ra Bắc, anh bị rủ rê dùng thử và "dính" vào heroin. Người đàn ông 43 tuổi cho rằng đa phần tài xế đều sử dụng ma túy đá bởi nó mang lại sự tỉnh táo. Còn anh, lỡ "sa chân" vào heroin nên cơ thể luôn ủ rũ, cảm giác buồn ngủ. Từ đó, anh để xe cho vợ chạy và nghỉ hẳn nghề tài xế.

Từng chạy xe đường dài nên anh Hưng quen nhiều tài xế sử dụng ma túy đá khi lái xe. Anh Hưng cho rằng, đến 80% tài xế chạy đường dài anh biết trước kia đều sử dụng ma túy. Trong số đó, có nhiều chủ xe biết việc tài xế của mình dùng chất cấm nhưng cũng lơ là, không lên tiếng phản ứng.

“Nhiều chủ xe không quan tâm việc tài xế của mình nghiện ngập. Họ chỉ cần tài xế lái thật nhanh, thật nhiều chuyến để có lợi nhuận. Có những tài xế lái xe đầu kéo container chạy chuyến Bắc - Nam mà không nghỉ ngơi, chạy hơn 2 ngày đã tới”, anh Hưng nói.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy, Giám đốc trung tâm điều dưỡng cai nghiện ma túy Thanh Đa. Ảnh: Lê Trai.

Theo anh Hưng, việc tài xế dùng ma túy cũng có một phần lỗi của những người chủ. Bởi, không phải cứ giao xe và trả tiền là chủ xe hết trách nhiệm. Nhiều tài xế khi chở hàng muộn thì bị phạt, từ đó họ cũng liều lĩnh sử dụng chất cấm khi lái xe.

Từng tiếp xúc, điều trị cho nhiều cánh tài xế, bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy, Giám đốc trung tâm cai nghiện ma túy Thanh Đa cũng cho rằng không nên đổ tất cả lỗi cho người lái xe.

“Nhiều chủ xe đốc thúc tài xế chạy nhanh vì chạy chậm tốn nhiều chi phí, dễ bị hủy hợp đồng, tốn tiền kho để chứa hàng. Bởi vậy, cánh tài xế mới lạm dụng ma túy đá”, ông Duy chia sẻ.

Theo bác sĩ Duy, việc sử dụng ma túy không những gây nguy hiểm cho bản thân tài xế mà còn gây ra nhiều hệ lụy xã hội như gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người.

Ông cho rằng việc kêu gọi, giáo dục tài xế lái xế là cần thiết nhưng pháp luật cũng phải có chế tài đối với chủ xe. Cơ quan chức năng nên bắt buộc chủ xe giám sát, đưa ra quy định thời gian chở hàng phù hợp. Hoặc khi lái xe gây tai nạn thì chủ xe cũng phải có trách nhiệm liên đới.

“Thấy nhiều tài xế chạy nhanh, tôi cũng trách nhưng lại nghĩ họ cũng chỉ vì nuôi vợ con. Nếu chủ xe không yêu cầu tài xế chạy nhanh, hoặc tài xế cũng không bị đe dọa chén cơm thì thiết nghĩ họ cũng không bán mạng để sử dụng ma túy”, ông Duy nói.

Khoảng 15h35 chiều 2/1, tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức thuộc Km 1934 + 670 quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An, một xe đầu kéo container lưu thông hướng Tiền Giang đi TP.HCM đã tông vào 25 xe đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn làm 4 người chết và gần 20 người bị thương.

Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm gia đối với lái xe tên Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.