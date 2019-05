Tài xế chạy xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy đã ra công an trình diện

Theo đó, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai xác nhận về việc tài xế điều khiển xe biển xanh 80A-116.XX gây tai nạn cho người đàn ông đi xe máy đã ra trình diện. Hiện, cơ quan công an quận Hoàng Mai đang hoàn thiện hồ sơ làm rõ, xử lý vụ việc.

Trong một diễn biến khác, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã tiến hành kiểm tra, xác minh biển số chiếc xe trên hệ thống dữ liệu. Tuy nhiên, trên hệ thống dữ liệu quản lý phương tiện cơ giới đường bộ của đăng kiểm không có thông tin về xe ô tô biển xanh 80A-116.XX, do đó, chưa xác định được chủ xe, hồ sơ kỹ thuật phương tiện.

Chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.

"Trên hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ quản lý xe dân sự, trong đó có cả xe biển xanh dân sự còn đối với các xe do lực lượng công an quản lý không có trên hệ thống. Do đó, ở đây có hai trường hợp xảy ra, cụ thể, phương tiện bị nghi vấn gây tai nạn trên có thể do lực lượng vũ trang quản lý hoặc phương tiện mang biển số 80A giả", lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục đăng kiểm Việt Nam) cho hay.

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào hồi 20h30 phút tối ngày 4/5 tại số nhà 777 đường Nguyễn Xiển, chiếc xe ô tô mang BKS 80A -116XX bất ngờ va chạm với chiếc xe máy mang BKS 18E2-8589 do một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển.

Ngay sau cú va chạm, người đàn ông đi xe máy bị ngã xuống đất và thương tích nhiều vùng trên người đồng thời chảy khá nhiều máu. Xảy ra va chạm xong, chiếc xe biển xanh trên không dừng lại hiện trường để giải quyết cũng như đưa nạn nhân đi cấp cứu mà tăng ga bỏ chạy khiến nhiều người bức xúc.

Nạn nhân được xác định là ông Ngô văn Phương (sinh năm 1966 trú tại huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định). Hiện ông Phương đang làm xe ôm trên địa bàn Hà Nội được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103 Hà Đông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Bảo