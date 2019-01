Tai nạn thương tâm ở Hải Dương, đôi nam nữ chết thảm

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (16/1), ông Dương Văn Khanh – Trưởng công an thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết: “Khoảng gần 16h chiều cùng ngày, tại khu vực ngã ba ga thị trấn xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe container và xe máy khiến đôi nam nữ tử vong tại chỗ”.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: B.Minh

Theo Trưởng công an thị trấn Phú Thái, trước khi xảy ra vụ việc, có một đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy Honda nhãn hiệu SH BKS: 34- B3 061.73 đi từ trong ga Phú Thái ra QL5 và hướng về Hà Nội.

Cùng thời điểm này, chiếc xe container BKS:16M - 6410 kéo theo rơ moóc BKS: 34R - 018.75 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng Hà Nội - Hải Phòng vừa lao đến và đâm trúng. Mặc dù, chiếc xe container đã hãm phanh trước đó nhưng không kịp.

Sau khi va chạm với xe container, đôi nam nữ tử vong tại chỗ. Ảnh: B.Minh

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Phú Thái huy động lực lượng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, đồng thời cấp báo về Công an huyện Kim Thành cùng đơn vị chuyên môn Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành phân luồng giao thông, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nạn nhân nữ tử vong trú tại xã Đức Xương, huyện Gia Lộc (cùng tỉnh Hải Dương).

Đức Tùy