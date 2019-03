Tai nạn thương tâm: Nhân viên bưu điện bị xe ô tô tải chèn tử vong

Thông tin cho PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (20/3), đại diện Công an phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh (Hải Dương) xác nhận, vào 16h10 chiều qua trên địa bàn phường xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khi một nam nhân viên đang công tác tại Bưu điện TP. Chí Linh bị ô tô tải chèn tử vong sau khi va chạm với 1 xe ô tô trước đó.

Theo đó, trước khi xảy ra vụ tai nạn, chị Vũ Thị Thanh Tâm (SN 1979), trú tại thôn Bắc Đẩu, xã Hưng Đạo (TP. Hải Dương) điều khiển xe ô tô BKS 34A – 09362 lưu thông trên QL37 theo hướng Lê Lợi – Sao Đỏ.

Khi đi đến Km 92+800 thuộc địa phận khu dân cư Tiên Sơn (phường Cộng Hòa) bất ngờ va chạm với xe máy BKS 34P1 – 9653 do anh Lương Mạnh Tùng (SN 1987), trú tại Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ (TP. Chí Linh) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Nguoi Chi Linh.

Cú va chạm mạnh khiến anh Tùng cùng xe máy văng sang bên trái đường. Cùng lúc này, xe ô tô tải BKS 15C – 22291 do tài xế Nguyễn Lê Hùng (SN 1982), trú tại xóm 10, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) điều khiển đi ngược chiều vừa lao đến và không kịp phanh nên đã chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an phường Cộng Hòa có mặt tại nơi xảy ra sự việc và nhanh chóng cấp báo cho Công an TP, Chí Linh cùng đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương về tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, trong tối qua cơ quan chức năng tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Được biết, anh Tùng đã có vợ và 1 con nhỏ và hiện đang làm nhân viên tại Bưu điện TP. Chí Linh.

Đức Tùy