Tai nạn thương tâm: Ngạt khí gas, 3 nam công nhân tử vong trong đêm

Vào khoảng 19h tối qua (29/1), tại thôn Thanh Tây, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải (Thái Bình) xảy ra vụ việc thương tâm khi 3 nam công nhân bị ngạt khí gas tử vong tại chỗ.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Lê Xuân Tuân (1990), trú tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên); Nguyễn Xuân Reo (1986), trú tại huyện Kim Bảng (Hà Nam) và Kiều Xuân Cương (1996), trú tại xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa (Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, trước khi xảy ra vụ việc, Công ty sản xuất thương mại Minh Hiếu (thuộc Khu công nghiệp Tiền Hải) có mua khí của Công ty phân phối khí thấp áp Miền Bắc để sản xuất và hợp đồng với Công ty Phúc Minh Sang thi công lắp đặt.

Hiện trường, nơi phát hiện 3 nam công nhân tử vong do ngạt khí gas

Sáng 29/1, phía Công ty phân phối khí thấp áp Miền Bắc cử anh Lê Xuân Tuân - cán bộ giám sát kỹ thuật, còn phía Công ty Phúc Minh Sang cử 2 công nhân Nguyễn Xuân Reo, Kiều Xuân Cương trực tiếp thi công.

Đến khoảng 19h tối cùng ngày, khi đại diện Công ty Phúc Minh Sang không liên lạc được với nhóm thi công nên cử người đến kiểm tra thì bất ngờ phát hiện 3 người bị ngạt dưới hố đấu nối khí. Sau đó các nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ xác định đã tử vong trước khi đưa vào cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Lâm có mặt tại nơi xảy ra vụ việc nhanh chóng cấp báo lên Công an huyện Tiền Hải, Công an tỉnh Thái Bình về thụ lý giải quyết, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Thái Bình và các cơ quan chuyên môn như công an; Sở Lao động, thương binh và xã hội; Viện kiểm sát nhân dân đã có mặt ở hiện trường chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, tỉnh Thái Bình hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Đức Tùy