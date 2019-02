Tai nạn thương tâm: Đôi nam nữ tử vong trong đêm

Thông tin cho PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (17/2), đại diện UBND xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) xác nhận, khoảng 20h đêm qua (16/2) trên địa bàn thôn Kim Quan xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa 2 xe máy khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người tử vong. Ảnh: Thanh Viet

Theo đó, trước khi xảy ra vụ việc, anh Vũ Đức Thuận (SN 1997), trú tại xã Thuần Hưng (cùng huyện) điều khiển xe máy BKS 29F1 - 34953, phía sau đèo anh Lã Đình Tùng (SN 1996, trú tại xã Tân Dân, cùng huyện) lưu thông trên đường 377 theo hướng Đại Hưng về thị trấn Khoái Châu.

Khi đi đến địa phận thôn Kim Quan (xã Phùng Hưng), xe anh Thuận bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 29E1 - 21473 do chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 2000, trú tại xã Ông Đình, cùng huyện Khoái Châu) điều khiển đi chiều ngược lại và phía sau xe chị Hành có chở một phụ nữ (chưa rõ danh tính).

Vụ va chạm khiến 2 xe máy của các nạn nhân hư hỏng nặng. Ảnh: Thanh Viet

Cú va chạm mạnh khiến anh Thuận tử vong tại chỗ, chị Hạnh bị thương nặng được đưa vào Trung tâm y tế huyện Khoái Châu cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Riêng anh Tùng bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và 2 xe máy bị hư hỏng nặng

Nhận được tin báo, Công an xã Phùng Hưng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc nhanh chóng cấp báo cho Công an huyện Khoái Châu cùng lực lượng chức năng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên về thụ lý vụ việc; đồng thời lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đức Tùy