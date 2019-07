Tai nạn ở Hà Tĩnh, ám ảnh tiếng khóc xé lòng bên những vòng hoa trắng

Trong tiết gió lào nóng rát, tiếng khóc ai oán, vật vã của những người làm bố, làm mẹ tiễn con ra bãi tha ma khiến không cầm được nước mắt...

Chết lặng thấy con và cháu tử nạn

Tối ngày 9/7, một vụ tai nạn nghiêm trọng tại địa phận xã Cẩm Huy giữa chiếc ô tô 7 chỗ với chiếc xe máy điện đã cướp đi tính mạng của 3 em nhỏ. Các nạn nhân đều là anh em họ hàng với nhau.

Ba cháu nhỏ đều trú tại xã Cẩm Nam, gồm Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Khánh Hiền (cùng sinh năm 2007, trú thôn Tiến Hưng) và cháu Trần Hữu Đăng (SN 2016, trú tại thôn Tây Nguyên). Trong đó Dung là gì ruột của cháu Đăng.

Tin dữ truyền về, hàng trăm người ở cả hai thôn Tiến Hưng và Tây Nguyên nháo nhác đến hiện trường nhận diện thi thể của 3 nạn nhân.

Ông Nguyễn Đình Thắng (trú thôn Tiến Hưng) là bố ruột của Dung và cũng là ông ngoại của cháu Đăng. Nghe tin sét đánh, suốt đêm qua ông ngất lịm nhiều lần, sáng nay vẫn còn nằm ở một góc nhà, phải nhờ y tá chăm sóc.

Ông Thắng thì thào kể, chiều hôm qua, Dung, Hiền và Đăng chơi ở nhà, đến khoảng 17h chiều các cháu tắm xong rồi đi trên chiếc xe đạp điện đến xem trận bóng trong thôn.

Mặt trời tắt nắng, cả 3 cháu đi trên đường liên xã Cẩm Huy và Cẩm Nam để đưa cháu Đăng về nhà ông nội tại thôn Tây Nguyên thì gặp nạn.

“Tôi đang ở trong làng thì nghe tin các cháu gặp tai nạn. Khi đến hiện trường tôi thấy người ta đã đắp chiếu lên mình các cháu, hương cắm đỏ rực. Tôi biết không còn gì để cứu vớt nữa” – ông Thắng nói.

Nhà của Dung và Hiền ở đối diện với nhau, người làng đến viếng đông nghịt. Nhìn hai chiếc quan tài đỏ thẫm nằm đối diện nhau ai cũng khóc thương cho số phận mỏng manh của các cháu.

Ông Nguyễn Đình Tuấn (bố cháu Hiền) có khuôn mặt khắc khổ, ngồi tựa bên chiếc quan tài của con gái nấc lên không thành tiếng.

Thể trạng ông Tuấn rất yếu vì tháng 3 vừa qua ông đã hiến thận trái cho đứa con trai đầu. Nhìn người đàn ông với mái tóc đã ngã màu, quằn quại đau đớn bên chiếc quan tài của đứa con gái 13 tuổi, ai cũng ngậm ngùi.

Cô bé Hiền xấu số là con út trong nhà. Anh trai Hiền sinh ra đã bị bệnh thận. Sau khi cắt bỏ đi hai quả thận và được người cha hiến cho một quả thận thì nay đã đi làm. Hiền có một chị gái còn theo học ĐH. Bản thân Hiền rất ngoan ngoãn và học giỏi có tiếng trong làng.

Tử nạn cách nhà 500m

Cách nhà Hiền và Dung khoảng 1km là làng Tây Nguyên, trong sáng nay, người làng cũng đến thắp hương tiễn biệt cháu Trần Hữu Đăng. Sau khi cháu Hưng bị tai nạn tử vong, người thân đưa thẳng ra nghĩa địa chờ bố mẹ về để an táng. Phong tục địa phương là vậy.

Mấy năm nay, bố mẹ cháu Đăng làm công nhân ở TP.HCM. Khi tròn 1 tuổi, Đăng được bố mẹ gửi về nhà hai ông bà nội ngoại chăm sóc để tiếp tục vào Nam mưu sinh. Nghe tin cháu Đăng gặp nạn, hai vợ chồng tức tốc về quê để nhìn mặt đứa con lần cuối.

Ông Trần Hữu Hòa – Trưởng thôn Tây Nguyên cho biết, hiện trường tai nạn cách nhà ông bà nội của cháu Đăng chỉ 500m. Đau xót khi cả 3 cháu về gần tới nơi rồi còn gặp nạn.

“Bố mẹ cháu Đăng chưa có nhà riêng, còn ở chung với nhà ông bà nội, tuy nhiên do đi làm xa nên ít ở nhà lắm. Cháu Đăng là đứa con trai duy nhất nên đối với bố mẹ cháu mất mát này không gì xót xa hơn", ông Hòa nói.

Sáng nay, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đến thắp hương cho nạn nhân và chia buồn cùng gia đình....

Công an huyện Cẩm Xuyên đã có đánh giá sơ bộ về vụ tai nạn, theo đó, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế điều khiển xe ô tô BKS 30E – 413.xx tên Bùi Mạnh Tùng không làm chủ được tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đâm vào xe máy điện chạy liền trước.

Kiểm tra nồng độ cồn của Bùi Mạnh Tùng là 0mg/1lít khí thở, kết quả xét nghiệm là âm tính với các chất ma túy.