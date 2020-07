Tai nạn liên hoàn ở Bình Dương, 2 người thương vong

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h ngày 21/7 trên đường ĐT743 đoạn qua phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS: 37K4-1414 và xe máy biển số Bình Thuận do 2 người đàn ông khoảng 35 tuổi đi 2 xe điều khiển, lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ thị xã Tân Uyên về TP Dĩ An (Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe lưu thông đến ngã ba giao nhau với đường Bình Chuẩn 67 thì 2 xe máy mắc vào tay lái nhau khiến cả 2 người đàn ông ngã xuống đường. Lúc này, xe container mang BKS: 51C-544.97 lưu thông cùng chiều chạy tới cán chết người đàn ông đi xe biển Nghệ An. Người đàn ông còn lại bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra trong đêm khiến giao thông khu vực ùn tắc.

Ghi nhận tại hiện trường, 2 xe máy hư hỏng nặng nằm sát nhau, thi thể nạn nhân nằm sau đuôi xe container. Do vụ tai nạn xảy ra trên con đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Theo Tiền phong