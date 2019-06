Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày 17/6 tại quốc lộ 6, đoạn qua xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu, Hoà Bình) giữa xe tải và xe khách giường nằm khiến 3 người tử vong, 38 người bị thương đã làm rúng động dư luận cả nước trước vấn đề tai nạn giao thông.

Ông Hà Văn Nhung - Chủ tịch UBND xã Đồng Bảng (một trong những người trực tiếp tham gia cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, ông lập tức huy động các đơn vị chức năng của xã tới cứu hộ, cứu nạn.

Ông Nhung đã không khỏi hốt hoảng khi đặt chân tới hiện trường. Ở nơi xảy ra tai nạn, phần đầu và thân chiếc xe khách bị nát bét, tài xế xe khách chết tại chỗ mắc kẹt trên ghế lái, còn hành khách trên xe thì đang la hét cầu cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 40 người thương vong ở Hòa Bình. Ảnh: TV

“Lúc có mặt tại hiện trường, mọi thứ rất hỗn loạn, trời tối, nhiều hành khách bị thương la hét kêu cứu ở trong ô tô. Do cửa xe ô tô bị sắt vụn bít kín nên chúng tôi phải phá cửa kính ô tô để đưa từng người ra ngoài. Một số người bị thương nặng ở phần đầu, chân tay”, ông Nhung kể.

Khoảng 1h sáng, toàn bộ nạn nhân được chuyển ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. Tổng cộng có 38 người bao gồm cả người già và trẻ em được lực lượng chức năng cứu đưa tới cơ sở y tế.

Theo ông Hà Công Thẻ - Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, nhận được tin báo, ông ra hiện trường tham gia vào việc cứu hộ, cứu nạn hành khách. Thời điểm này, chiếc xe khách gặp nạn nằm sát lề đường, phần đầu và hông vỡ vụn, còn xe tải lật nằm ngang.

Chúng tôi cùng người dân bắc một chiếc thang để đưa những hành khách bị thương nhẹ trèo ra ngoài. Còn những hành khách bị thương nặng, mọi người trợ giúp đỡ ra ngoài đưa đi viện.

Riêng, lái xe khách giường nằm vẫn bị mắc kẹt tại ghế lái, đến hơn 8h sáng nay, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể ra ngoài.

Cũng theo ông Thẻ, thời điểm đó, lái xe tải Nguyễn Thư Quỳnh vẫn ở tại hiện trường. Anh này bị thương nhẹ ở má và vùng cổ, tinh thần rất hoảng sợ. Sau đó, lái xe tải được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện.

Đến 9h sáng nay, nhiều hành khách bị thương nhẹ trong vụ tai nạn đã ra viện. Chỉ còn 2 người bị nặng đang nằm điều trị ở TP Hoà Bình; 3 hành khách khác đang nằm điều trị ở Hà Nội; 3 người nằm điều trị Bệnh viện Đa khoa Mai Châu.

Phía UBND huyện Mai Châu đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong; 1 triệu đồng cho gia đình có người bị thương.

Trước đó, thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, vào hồi 00h15’ ngày 17/6, tại Km 134+300 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tiểu khu, xã Đồng Bảng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách BKS 27B – 003.71 do Cao Xuân Hồng (SN 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội – Sơn La với xe ô tô tải BKS Lào Un - 8500 do Nguyễn Thư Quỳnh (SN 1991, trú tại Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển đi chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến lái xe khách Cao Xuân Hồng chết tại chỗ. 2 người chết khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu gồm anh Trần Văn Khiên (SN 1986, trú tại Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và chị Lương Thu Hà (SN 2002, Tuần Giáo, Điện Biên).

Ngoài ra, 37 người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu. Trong đó, có 5 người bị thương nặng chuyển tuyến trên, còn lại vẫn đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm y tế huyện Mai Châu.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - Trương Hòa Bình đã phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban - cùng đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan của Bộ GTVT lên hiện trường để phối hợp cùng địa phương, chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân.

Phó Thủ tướng cũng giao Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia liên hệ chặt chẽ với Ban ATGT tỉnh Hoà Bình để nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan của Văn phòng Chính phủ để ban hành công điện của chỉ đạo xử lý vụ việc.

Ông Hà Công Thẻ - Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết thêm, khu vực xảy ra tai nạn (quốc lộ 6), không có biển báo hạn chế tốc độ, mặt đường rộng gần 8m. Do vậy, các phương tiện lưu thông qua đây được phép chạy với vận tốc tối đa 80km/h.

Danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn Ba người được xác định đã tử vong gồm: 1. Cao Xuân Hồng (SN 1974, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) - lái xe khách 2. Trần Văn Khiên (SN 1986, Đồng Văn, Vĩnh Phúc) 3. Lương Thu Hà (SN 2002, Tuần Giáo, Điện Biên) Các nạn nhân bị thương: 1. Tạ Văn Minh (SN 1984, Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) 2. Đỗ Văn Huy (SN 2007, Cẩm Linh, Ba Vì, Hà Nội) 3. Là Thị Chung (SN 1986, Tuần Giáo, Điện Biên) 4. Lương Văn Túc (SN 1985, Bắc Quang, Hà Giang) 5. Nguyễn Thị Thương (SN 1982, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) 6. Lưu Thị Nam Trang (SN 2003, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) 7. Nguyễn Thị Tuyết (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 8. Cháu Nguyễn Thanh Huyền (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) - chuyển tuyến 9. Cháu Nguyễn Thị Hồng Oanh (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) - chuyển tuyến 10. Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1999, Điện Biên), Chuyển tuyến 11. Quảng Thị Phương (SN 1997, Tuần Giáo, Điện Biên) - chuyển tuyến 12. Lò Thị Biên (SN 1973, Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên) 13. Lò Thị Thương (SN 2002, Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên) 14. Lò Thị Lưu (SN 1999, Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên) 15. Nguyễn Duy Cường (SN 1999, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 16. Lê Tiến Đạt (SN 1991, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 17. Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 18. Bùi Thu Hằng (SN 1980, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) 19. Trần Trung Thành (SN 1977, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) 20. Tòng Thị Vui (SN 1998, Búng Lao, Điện Biên) 21. Đào Thế Anh (SN 1994, Ba Vì, Hà Nội) - phụ xe khách 22. Lê Văn Hiệp (SN 1992, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 23. Lê Thị Huế (SN 1995, Tuần Giáo, Điện Biên) 24. Lại Việt Hùng (SN 1995, Tập thể CAH Thuận Châu, Sơn La) 25. Đinh Hoàng Việt (SN 1984, Lương Thế Vinh, TP Hải Dương) 26. Lê Thị Quỳnh Loan (SN 1990, Lương Thế Vinh, TP Hải Dương) 27. Nguyễn Thư Quỳnh (SN 1984, Cao Dương, Thanh Oai) – lái xe tải 28. Lò Văn Hịa (SN 1982, Mường Âm, Điện Biên) 29. Lò Văn Thu (SN 2001, Thuận Châu, Sơn La) 30. Lê Thị Khánh Huyền (SN 2006, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) 31. Lê Thị Huyền (SN 1993, Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 32. Lò Thị Nón (SN 1994, Mường Bán, Thuận Châu, Sơn La) 33. Nguyễn Đình Chính (SN 1995, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 34. Lưu Thị Kim Yên (SN 1963, Tuần Giáo, Điện Biên) 35. Lương Văn Tân (SN 1986, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La) 36. Hà Văn Chang (SN 1984, Hậu Trạch, Vạn Thắng, Ba Vì) Ngoài ra còn một người phụ nữ áo vàng chưa xác định được danh tính và 1 người tên là Kiên - lái xe khách

Hoàng Lực