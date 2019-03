Tai nạn kinh hoàng: Sập tường nhà kho đang xây, 5 người tử vong

Trên Thanh niên, theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 15/3, tại nhà xưởng Công ty TNHH Bo Hsing nằm trong Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long), một bức tường đang xây dựng bất ngờ đổ sập đè lên những công nhân đang làm việc phía dưới.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng sáng nay. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sau đó, lực lượng cứu hộ cùng công an, bộ đội ở tỉnh Vinh Long đã đến hiện trường tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn.

"Bước đầu xác định có 5 người tử vong và 3 người bị thương. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ. Công an đang tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc", lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long nói.

Ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, cho biết qua báo cáo ban đầu, nơi xảy ra tai nạn là phần xây dựng nằm trong khu công nghiệp của một công ty do nước ngoài đầu tư. "Trong khi xây dựng bức tường cao hơn 10m, các công nhân đang tô thì bị ngã, dẫn đến tai nạn. Lúc đó tại công trình có khoảng 10 công nhân đang làm việc", ông Long nói.

Cảnh sát tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp

Đến 11h, lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài 5 thi thể, trong đó có một nữ. "Ngoài ra, có 4 trường hợp bị thương đang được cấp cứu", lãnh đạo Công an huyện Long Hồ nói trên VnExpress.

Được biết, trong số những người bị thương có hai nạn nhân bị đa chấn thương rất nặng, đang được phẫu thuật.

K.N (th)