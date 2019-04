Tai nạn kinh hoàng, 2 cụ già bị kéo lê trên đường rồi cuốn vào gầm xe tải tử vong

Đến 21h30 đêm 8/4, Công an huyện Hóc Môn và Đội CSGT An Sương vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết tại ngã tư An Sương (TP.HCM).

Theo đó, khoảng 19h30 tối cùng ngày, xe tải mang biển số tỉnh Bình Định do nam tài xế (khoảng 40 tuổi, chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 22, hướng huyện Củ Chi đi ngã tư An Sương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vừa đến khu vực ngã tư An Sương, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), xe tải rẽ phải vào quốc lộ 1 hướng về vòng xoay An Lạc thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số TP.HCM do một người đàn ông lớn tuổi chở theo một người phụ nữ (cả hai trên 65 tuổi).

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Chiếc xe tải gây ra tai nạn.

Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải kéo lê hơn 5m mới dừng lại. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ và kẹt dưới gầm xe tải.

Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng, riêng tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến giao thông khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.

Hai nạn nhân bị cuốn dưới gầm xe và mắc kẹt.

Rất đông người dân hiếu kì theo dõi vụ việc.

Nhận được tin, Công an huyện Hóc Môn và CSGT Đội An Sương có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Đồng thời tìm cách đưa thi thể của 2 nạn nhân ra khỏi gầm xe tải.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Hải Long (Baodansinh.vn)