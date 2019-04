Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy trong hầm thang máy

Ngày 30/4, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị đã bàn giao thi thể anh T. M. H. (36 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) cho người nhà để làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương.

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/4, nhiều người dân phát hiện mùi hôi lạ phát ra từ khu vực hầm thang máy của bệnh nhân.

Nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra, phát hiện thi thể một người đàn ông phân hủy.

Sự việc sau đó được trình báo tới cơ quan công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định thi thể không có dấu hiệu bất thường. Danh tính nạn nhân cũng đã được làm rõ. Thời gian gần đây, người này có biểu hiện tâm lý bất thường.

