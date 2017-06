Tá hoả khi phát hiện xác nam giới đang phân huỷ trong căn nhà hoang

Vào khoảng hơn 11h trưa nay (13/6), tại khu vực hang Chăn thuộc xã Bắc An đoạn tiếp giáp với xã Hoàng Hoa Thám và phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) người dân phường Bến Tắm phát hiện một xác nam giới (chưa rõ danh tính) mặc quần sooc, áo dài tay đang trong giai đoạn phân huỷ trong căn nhà hoang. Khi phát hiện sự việc, mọi người đã thông tin cho chính quyền xã Bắc An.

Xác nạn nhân nam giới chưa rõ danh tính được người dân phát hiện trong ngôi nhà hoang. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều tối cùng ngày, ông Dương Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc An cho hay, khi nắm được thông tin, địa phương chỉ đạo Ban công an xã xuống hiện trường xem xét sự việc. Do sự việc vượt ngoài thẩm quyền và chức năng của địa phương, cho nên công an xã đã báo cáo lên Công an thị xã Chí Linh về giải quyết.

"Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trong túi nạn nhân có 100 nghìn đồng được gói vào túi bóng, cạnh đó có một chiếc bao. Sau khi tiến hành xong thủ tục, địa phương chúng tôi đã bỏ kinh phí mua quan tài, thuê người đào huyệt và an táng nạn nhân vào lúc hơn 17h chiều cùng ngày", ông Giang cho biết.

Theo Ban công an xã Bắc An thông tin, nạn nhân là nam giới khoảng 60 tuổi, khoảng 10 ngày nay người đàn ông này xuất hiện trên địa bàn xã và đi ăn xin. Trong đó, chiếc áo trên người nạn nhân mặc được một người dân địa phương cho.

Chính quyền địa phương xã Bắc An bỏ kinh phí tiến hành mai táng cho nạn nhân. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Nhận được tin báo, Công an thị xã Chí Linh đã cử đội điều tra xuống hiện trường để điều tra sự việc. Tuy nhiên, do thi thể nạn nhân đang trong thời gian phân huỷ và không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân nên việc nhận dạng gặp nhiều khó khăn.

Được biết, nạn nhân có thể là người dân tộc vì khi đến nhà dân xin nước, xin cơm đều không nói được tiếng kinh.

Đức Tuỳ