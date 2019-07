Sụt lún chân cầu Yên Hòa khiến 5 người thương vong: Tiếng kêu cứu xé màn đêm

Vụ sụt lún chân cầu Đông cầu Yên Hòa, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa khiến 2 người chết, 3 người bị thương vào rạng sáng 4/7 đã khiến người dân địa phương không khỏi đau xót, bàng hoàng.



Theo ghi nhận của PV ngay sau sự cố, cây cầu bắc qua tỉnh lộ 513 – tuyến đường huyết mạch nối khu kinh tế Nghi Sơn với bên ngoài - đổ ụp xuống lòng sông như bị một khối thuốc nổ lớn đánh sập.

Hiện trường sụt lún khiến 5 người thương vong

Tại hiện trường, hàng trăm khối bê tông, đất đá và nhựa đường vẫn còn nằm ngổn ngang. Phía dưới chân mố cầu phía Đông, dòng nước khoét sâu vào chân cầu, kéo theo nhiều mảng đất đá trôi tụt vào lòng sông. Trên mặt cầu, nhiều cung nứt lớn, chạy dài xuất hiện. Nhiều tờ tiền lẻ, vàng, hương được thân nhân của người xấu số và người qua đường rải vội khiến không khí càng thêm tang thương.

Có mặt tại hiện trường ngay từ khi xảy ra sự việc, ông Hà Hữu Hương - công an viên tại thôn Hà Tây 1, xã Hải Hà - chưa hết bàng hoàng kể: "Rạng sáng 4/7, ở xã Hải Hà xảy ra một cơn mưa rất to và kéo dài. Vào khoảng hơn 3h, tôi bị đánh thức và bị gọi gấp lên phía cầu Yên Hòa để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Chưa hiểu đầu đuổi ra sao, vội chiếc áo mưa rồi lao ra phía cầu".

Khi ông Hương tới, trời vẫn mưa nặng hạt. Ông nghe rõ từng tiếng kêu xé lòng của các nạn nhân bị thương còn nằm kẹt lại dưới lớp bê tông, nhựa đường gãy vỡ…

Nguyên nhân ban đầu được cho là mưa lớn, nước chảy siết khiến mố chân cầu bị sụt lún

Cây cầu bị gãy, sụp xuống dưới lòng sông mang theo 2 mạng người xấu số nhưng không hề có dấu hiệu báo trước. Một ngày trước trước khi xảy ra sự cố, cầu vẫn phẳng lỳ, không một vết nứt nhỏ trên măt cũng như phía mố cầu.

Ở thời khắc thảm họa, anh Nguyễn Như Thắng đang chở vợ là chị Nguyễn Thị Tâm (trú tại thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng, Tĩnh Gia), do trời tối, lại mất điện nên đã lao xuống dòng nước chảy xiết và bị đất đá đè lên người, tử vong.

Vợ chồng anh Thắng tử vong từ lúc 3h sáng nhưng đến chiều vẫn chưa được phát tang bởi 4 người con đều đi làm ăn xa, chưa về kịp. Theo người thân, vợ chồng anh Thắng rất khó khăn. Mới năm ngoái anh chị dành dụm được ít tiền, cộng với vay mượn ngân hàng hơn 100 triệu để xây ngôi nhà mái bằng thay thế căn nhà lụp xụp ông cha để lại. Chưa ở được bao lâu thì gặp nạn. Giờ không biết số nợ trên sẽ như thế nào.

Rất đông người dân đến chia buồn, chung tay lo hậu sự cho vợ chồng anh Thắng

Bà Lê Thị Hiền (72 tuổi, cô ruột nạn nhân) nghẹn ngào: "Vợ chồng Thắng cùng tuổi. Nhà có 4 người con (3 gái, 1 trai). Hoàn cảnh khó khăn, cả 4 đều nghỉ học sớm. Hai con gái đầu đã lập gia đình, con gái thứ 3 sinh năm 2000 đi làm thuê ở Hà Nội. Thằng út mới 16 tuổi cũng đã nghỉ học vào miền Nam tìm việc. Gia đình đang chờ các cháu về nhìn mặt bố mẹ chúng lần cuối để khâm liệm, phát tang theo phong tục địa phương".

Người thân cho biết thêm, trước đây vợ chồng anh Thắng thường mua hải sản từ các tàu thuyền ở Thanh Hóa rồi mang ra chợ bán. Khi nguồn hàng ngày càng khó khăn, vợ chồng anh phải sang tận Nghệ An thu mua, ngày nào cũng phải dậy đi từ 2-3h sáng. Thời điểm gặp nạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trời mưa rất to, mất điện nên hai vợ chồng đã lao xe máy xuống hố sụt ở chân cầu Yên Hòa.

Bà Hiền đau đớn ngồi bên 2 quan tài chờ các cháu về để khâm liệm cho vợ chồng anh Thắng

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 03h10 ngày 04/7, tại khu vực chân cầu Yên Hòa, lực lượng chức năng đi tuần tra phát hiện có 5 người cùng 3 xe máy bị rơi xuống khu vực sụt lún ngay vị trí chân cầu với chiều dài 20m đường.

Sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng cứu vớt được 3 người bị rơi xuống chân cầu, gồm: Ông Đặng Bá Hậu (SN 1966) trú tại thôn Hà Tân, xã Hải Hà, Tĩnh Gia, bị thương tích nhẹ, đã tự đi về nhà được; Ông Nguyễn Bá Khải (SN 1966) chở phía sau vợ là bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1970) trú đều trú tại thôn Trung Sơn, xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia. Ông Khải bị gãy chân, còn bà Bảy bị gãy xương sườn, cả hai người đang được điều trị tại bệnh viện tại Hà Nội.

Hai người còn lại do nước chảy xiết và bị đất đá đè lên người nên đã tử vong, gồm: anh Nguyễn Như Thắng (SN 1973) chở phía sau vợ là chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1973) cùng trú tại thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng, Tĩnh Gia.

