Sưởi ấm bằng lò than, cụ bà chết cháy thương tâm

Ngày 4/1, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC66) – Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết cháy thương tâm do bất cẩn khi sưởi ấm bằng than.

Nạn nhân là cụ bà Phan Thị Sau (84 tuổi), trú tại thôn Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Ảnh minh họa

Trước đó, tối 1/1, anh Nguyễn Kiều Hưng (41 tuổi, con trai bà Sau) cùng vợ nhóm lò than đặt dưới gầm giường cho bà Sau sưởi ấm. Sau đó cả nhà đi vắng, chiếc chăn trên giường bà Sau rơi tuột xuống trúng lò than rồi bén lửa và bốc cháy.

Thấy khói bốc lên, người dân địa phương chạy đến thì phát hiện vụ việc. Họ nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng đến khống chế đám cháy nhưng khi dập được lửa thì bà Sau đã tử vong.

Được biết, bà Sau bị bệnh tai biến và nằm liệt giường một thời gian dài. Hiện chính quyền địa phương cùng gia đình đã lo mai táng cho bà theo phong tục địa phương.

Minh Khang