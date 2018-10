Sức khỏe 4 học sinh bị điện giật trước cổng trường bây giờ ra sao?

Liên quan đến vụ dây điện trung thế đứt trước cổng trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành) làm 6 học sinh thương vong, hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Long An vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong đó, 2 nạn nhân tử vong là Đinh Tiên B. và Nguyễn Thị Ngọc L., cùng học lớp 6 trường THCS An Lục Long.

Hiện trường vụ điện giật làm 2 học sinh tử vong

Các em khác là Phan Tấn S. (12 tuổi), Đinh Hoàng V. (11 tuổi) đang được cấp cứu ở bệnh viện (BV) đa khoa Long An và Trương Huỳnh T., Hồ Thị Diễm H. (cùng 12 tuổi) chữa trị ở BV đa khoa huyện Châu Thành.

Em Đinh Hoàng V đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Ảnh: NLD.com.vn

Em Đinh Hoàng V. (1 trong 4 học sinh bị điện giật) đang được điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Long An kể lại: "Tụi con đang dắt xe ra thì nghe tiếng nổ rất lớn, sau đó con té xuống rồi không nhớ gì nữa".

Bác sĩ Châu Nam Huân, trực lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Long An, thông tin em V. nhập viện trong tình trạng phỏng độ 2-3 ở bàn tay, bàn chân và đùi. Hiện cả 4 em đã qua giai đoạn nguy hiểm, tỉnh táo, ăn uống được.

Còn lãnh đạo BV đa khoa huyện Châu Thành cho biết, lúc 16h10 ngày 13/10, khoa cấp cứu tiếp nhận 4 học sinh bị điện giật. Qua sơ cứu ban đầu, các bác sĩ nhận thấy tình trạng 2 bệnh nhi S., V. nặng hơn nên chuyển lên BV tỉnh điều trị.

“Lúc mới nhập viện, các bệnh nhi khá hoảng loạn. Sau khi được điều trị, sức khỏe của H. và T. tốt hơn. Hiện các bệnh nhi đã tỉnh, tiếp xúc tốt, dự kiến sẽ xuất viện trong ít ngày tới” – lãnh đạo BV thông tin.

Diễm H. luôn được mẹ ở bên cạnh động viên

Được cấp cứu tại BV đa khoa huyện Châu Thành, nhớ lại sự việc chiều 13/10, em Diễm H. cho hay, sau khi tan trường, em cùng nhóm bạn đi về. Khi ra tới cổng trường, H. nghe tiếng nổ lớn nên hoảng sợ bỏ chạy rồi bất ngờ bị té, ngất đi.

“Lúc tỉnh lại, em mới nghe mọi người nói là bị điện giật, 2 người bạn đi cùng đã tử vong. Tới giờ e vẫn rất run” – nữ sinh 12 tuổi kể.

Ai phải nhận trách nhiệm trong vụ 6 học sinh bị điện giật ở Long An?

Đường dây điện bị đứt gây ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Dân trí.

Liên quan đến sự cố này, điện lực huyện Châu Thành cho rằng, hệ thống tải điện vẫn được bảo trì đúng quy trình vào cuối năm 2017. Sự cố xảy ra là do sét đánh làm đứt dây. Tuy nhiên, người dân chứng kiến vụ việc phủ nhận lí giải đó. Họ khẳng định, trước khi xảy ra sự cố, không hề có giông, sét.

Phía nhà trường thì cho rằng, lỗi để học sinh thương vong không phải do nhà trường không kịp thời cảnh báo khi dây điện bị đứt.

Như vậy, dư luận đặt ra câu hỏi, ai sẽ chịu trách nhiệm về sự cố này?

Trả lời vấn đề này trên báo Tri thức trực tuyến, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng chuyện dây điện rơi mà không có biện pháp khắc phục kịp thời để xảy ra hậu quả thương vong thì rõ ràng đây là trách nhiệm của bên điện lực. Bởi khi thuê trụ điện, công ty này phải có trách nhiệm kiểm tra sự an toàn, khi nhận thấy sự cố phải khắc phục kịp thời.

"Cá nhân nhân viên, cán bộ được phân công phụ trách, quản lý dây cáp trên tuyến đường truyền điện hoặc thi công tuyến đường này là những người phải bị khởi tố vì đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi điều tra nếu có liên quan đến những người khác thì tiếp tục khởi tố", luật sư Hùng cho biết.

Theo luật sư, pháp nhân (công ty điện lực) phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về dân sự (tính mạng, sức khỏe) cho gia đình các em. Tùy vào kết quả điều tra, những cá nhân được giao phụ trách bảo quản, quan sát, sửa chữa, kiểm soát tuyến đường truyền này có thể chịu thêm trách nhiệm hình sự.

Cùng quan điểm, trên Người lao động, luật sư Huỳnh Công Thư (Đoàn Luật sư tỉnh Long An) cho biết, cái chết của 2 học sinh là do đường dây điện trung thế bị đứt khi trời mưa nên nạn nhân bị điện giật. Thoạt nhìn thì sự cố này do thiên nhiên, không phải con người gây ra, nguyên nhân ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, điện là nguồn nguy hiểm cao độ đối với con người và tài sản nên pháp luật có những quy định chặt chẽ, khắt khe về an toàn vận hành mạng lưới cung cấp điện. Ngành điện tỉnh Long An là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc vận hành, cung cấp điện dân dụng cho khu vực.

"Với chức năng, nhiệm vụ, năng lực, trình độ kỹ thuật của các công nhân, kỹ thuật và kỹ sư của mình, ngành điện Long An hoàn toàn có khả năng bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của công dân ngay cả trong mùa mưa bão. Luật Điện lực cũng quy định hết sức rõ ràng vai trò, trách nhiệm của ngành điện trong hoạt động sản xuất - kinh doanh ngành đặc thù này.

Pháp luật hình sự cũng quy định các hành vi vi phạm trong an toàn vận hành công trình điện lực có bao gồm hành vi lắp các thiết bị điện hoặc thi công đường điện không bảo đảm an toàn hoặc các hành vi khác gây mất an toàn vận hành công trình điện lực theo quy định của pháp luật thuộc trường hợp làm chết 2 người như trong trường hợp này sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm (điều 314 khoản 2 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017).

Đồng thời, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra ngay cả khi không có lỗi" - ông Thư nói.

Cũng theo luật sư Huỳnh Công Thư, để xác định trách nhiệm của ngành điện, phải làm rõ trách nhiệm các cá nhân tham gia vận hành khai thác theo từng khâu và xem xét từng khâu đó có đúng với quy trình hay không; phải khởi tố để điều tra mới xác định được để có căn cứ áp dụng pháp luật chính xác.

Như đã thông tin, khoảng 16h ngày 13/10, khi các HS Trường THCS An Lục Long rời khỏi trường sau khi hết buổi học, bất ngờ đường dây diện trung thế đi ngang trước cổng trường rơi xuống, điện giật chết 2 học sinh, 4 em khác bị thương nặng được đưa đi điều trị ở bệnh viện.

