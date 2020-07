Sự thực câu chuyện người đàn ông mù là "đại gia" ăn xin bị vợ hờ nhiều tuổi đánh bầm dập

Liên quan đến vụ việc người đàn ông mù ăn xin nghi bị vợ hờ đánh bầm tím khắp người, mới đây trên báo Đất Việt, ông Trần Thượng Hoàn, Chủ tịch UBND xã Trung Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, người đàn ông bị bầm tím khắp người là anh Nông Văn T. (36 tuổi, bị mù, trú ở một tỉnh phía Bắc).

Hình ảnh nhiều vết bầm tím trên lưng người đàn ông khiến dư luận xôn xao.

Ông Hoàn cũng cho biết, qua xác minh, vào đêm ngày 4/7, anh T và bà Phan Thị H. (53 tuổi, trú ở xóm 6, xã Trung Thành) sau khi đi ăn tối, uống bia về thì giữa 2 người xảy ra cãi vã với nhau.

"Tôi có nghe nói là T muốn quan hệ với bà H nhưng bà này không đồng ý nên 2 người đã xảy ra va chạm. Sau đó, T bỏ đi, còn bà H chạy đuổi theo để bảo T quay lại nhà. Do 2 bên giằng co, T lao vào tường nên mới bị trầy xước khắp người chứ không phải do bà H đánh, bởi trước khi sự việc xảy ra, người đàn ông này còn đánh bà H trước", ông Hoàn kể lại.

Trên Dân trí đăng tin, anh T và bà H chung sống như vợ chồng với nhau đã 8 năm rồi nhưng chưa đăng ký kết hôn. Công việc của họ chủ yếu đi lang thang, ăn xin khắp nơi. Riêng anh T. cũng đã có một khoản tiền khá khá gửi ở ngân hàng.

Được biết, hàng ngày bà H chở T đi ăn xin, còn T là người cầm tiền, mỗi ngày chỉ đưa cho bà H một số tiền để mua thức ăn, số còn lại T giữ và gửi ngân hàng.



Trước đó, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh người đàn ông với nhiều vết thương bầm tím những mảng lớn ở phần lưng, nghi bị đánh. Trước những hình ảnh này, dư luận mạng xã hội vô cùng phẫn nộ. Trong đoạn clip, người đàn ông có nhắc tên một người phụ nữ trú ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).



K.N (th)