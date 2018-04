Sự thật về người đàn ông bị chó cắn tử vong trong đêm

Thông tin cho báo chí vào chiều nay (25/4), Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho hay, đơn vị đang điều tra về một người đàn ông tử vong và trên cơ thể có nhiều vết chó cắn. Nạn nhân được xác định là ôn Ngô Văn Đ. (SN 1960), trú tại tổ 18, khu 2A, phường Cao Xanh.

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân sinh sống cạnh nhà nạn nhân bất ngờ phát hiện ông Đ. nằm tử vong ở sân nhà, trong khi cổng ngoài vẫn khóa.

Nhận tin báo, Công an TP Hạ Long phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh, Phòng Khoa học Hình sự Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ông Đ. được xác định tử vong do xuất huyết não chứ không phải do chó cắn. Ảnh minh họa

Trong lúc khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận thấy, cổng ngoài nhà nạn nhân được khóa cẩn thận, không có dấu vết đột nhập vào nhà. Tuy nhiên, trên người ông Đ. có nhiều thương tích do chó cắn.

Cũng theo cơ quan chức năng, bản thân ông Đ. sống một mình, hay uống rượu chửi đổng và gia đình có nuôi 3 con chó thường thả rông ngoài sân (con lớn nhất khoảng 15kg). Cho nên, vào khoảng từ 21h30 – 22h đêm 24/4, người dân gần nhà có nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng ông Đ. mắng chó nên mọi người không để ý.

Theo hàng xóm, tối qua có thể ông Đ. đi uống rượu về, khi vào đến sân thì bị ngã và nôn ra (tại sân chỗ nạn nhân nằm tử vong vẫn còn vết nôn). Khi thấy ông Đ. nôn, chó nhà nạn nhân đã xông vào và bị ông xua đuổi và bị chó cắn.

Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân dẫn đến ông Đ. tử vong là do bị xuất huyết não trong do nằm qua đêm trên sân mưa lạnh, chứ không phải do chó cắn.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Đức Tùy