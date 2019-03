Sự thật về bức ảnh chú rể chụp cùng người yêu cũ, cô dâu uất hận đứng nhìn

Mới đây, bức ảnh chú rể công khai khoác tay người yêu cũ, tươi cười chụp ảnh, bỏ lại cô dâu đứng một mình phía sau khiến nhiều người chú ý. Chú thích ảnh mà Facebook T.T chia sẻ lên một diễn đàn càng khiến dân mạng bất ngờ.

Cụ thể, chị T.T viết: "Kia là mình, kia là chồng - chú rể của mình và kia là người yêu cũ của anh ta".

Bức ảnh với dòng chia sẻ gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Việc chia tay vẫn mời người yêu cũ tới dự đám cưới không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc "người cũ" công khai ôm chú rể lại gây "sốc" và được lan truyền khắp các trang mạng.

Nhiều người chỉ trích hành động vô tâm đến khó hiểu của chú rể. Còn cô "người yêu cũ" cũng bị "ném đá" vì hành động được cho là kém duyên và có phần liều lĩnh.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nghi ngờ về mức độ chân thực của câu chuyện.

Nhân vật bị dân mạng "ném đá" dữ dội vì cho rằng thân mật quá mức cần thiết với chú rể.

Tìm danh tính của cô "người yêu cũ", được biết cô gái này có tên Hoàng An, quê ở thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng An xác nhận cuối tuần qua đúng là cô đã về quê dự đám cưới. Bức ảnh gây xôn xao trên cũng do An tự tay đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

Không những vậy, ngày hôm qua, giữa "tâm bão" dư luận, Hoàng An lên tiếng đáp trả: "Mình xin tiếp tục làm con nhỏ người yêu cũ mặt dày, đăng tiếp ảnh để xin thêm ít gạch.

Theo kinh nghiệm khi được mời đi đám cưới người yêu cũ thì cứ phải thật lộng lẫy, lung linh hiên ngang tới chụp vài kiểu ảnh với chú rể rồi đăng Facebook, thì sao, có vấn đề gì? Có gì sai mà các bác cứ rộn ràng từ hôm qua đến giờ!"

Tuyên bố hùng hồn của Hoàng An khiến dân mạng lần nữa được phen ngỡ ngàng về độ... "mặt dày".

Hoàng An (ở giữa) chụp ảnh cùng em gái (bên phải) trong đám cưới

Thế nhưng theo tìm hiểu, hóa ra cô nàng này có cơ sở để đáp trả hùng hồn. Hoàng An lý giải: "Mình đùa cho vui thôi, chứ tất cả mọi người hiểu nhầm rồi, thực ra chú rể chính là… anh trai ruột của mình.

Hôm Chủ nhật vừa rồi là đám cưới anh, do lu bu nhiều việc quá nên hai anh em không chụp chung được nhiều. Cuối cùng chọn được duy nhất một tấm, mình đăng lên Facebook làm kỷ niệm chứ cũng không ghi chú thích gì cả.

Không hiểu bạn nào "vui tính" đến mức mượn ảnh rồi bịa câu chuyện hy hữu vậy, thế mà ai cũng tin.

Cả nhà mình vô cùng bất ngờ và cũng hơi hoảng khi đám cưới anh trai mà hai anh em nổi như cồn trên mạng theo kiểu bất đắc dĩ. Hôm qua đến giờ, cả nhà lên mạng đọc bình luận mà được phen cười vỡ bụng, oái oăm thật"

Hoàng An (ở giữa) chụp cùng anh trai (chú rể trong bức ảnh gây "sốt" và em gái.

Được biết, gia đình Hoàng An có 3 anh em. Chú rể trong bức ảnh có tên Hoàng Long, là anh trai cả. Sau Long chính là Hoàng An và cô em út có tên Hoàng Tâm.

Mặc dù bị hiểu nhầm nhưng Hoàng An cho hay cô và anh trai cũng như mọi người trong gia đình không hề giận dữ, bức xúc.

"Thực ra người ta chửi cô người yêu cũ nào đó chứ đâu phải mình, mấy anh em cứ cười mãi thôi", Hoàng An nói.

Hoàng An (trái) chụp cùng chị dâu (cô dâu trong bức ảnh gây "bão").

Cô dâu rạng rỡ chụp ảnh cùng gia đình nhà chồng trong ngày cưới.

Riêng Ngọc Hương, cô dâu được nhận xét là buồn bã đứng lủi thủi trong bức ảnh, chia sẻ:

"Mình không ngờ đám cưới của hai vợ chồng lại trở thành chủ đề bàn tán trên mạng suốt mấy hôm nay. Biết lấy chồng lại được nổi tiếng như vậy thì mình lấy sớm hơn rồi.

Thực ra chồng mình có hai cô em gái dễ thương, trong đó An chính là cô em bị gác mác người yêu cũ đấy.

Lúc hai anh em chụp ảnh, mình đứng phía trong rạp, không hiểu sao biểu cảm lúc đấy hơi thẫn thờ chút, thành ra lại hợp với câu chuyện mà ai đó bịa ra luôn. Hài hước quá!".

Sau khi các nhân vật chính lên tiếng, dân mạng mới vỡ lẽ, hóa ra chuyện gì cũng nên nghe từ nhiều phía và không nên vội vàng tin vào những thông tin trên mạng xã hội khi chưa được xác thực rõ ràng.

