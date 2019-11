Sự thật thông tin người nhà bị thu phí để đưa thi thể 39 nạn nhân ở Anh về Việt Nam

Hai ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ dòng trạng thái được cho là từ 1 tài khoản Facebook T.H với nội dung: "Sau những ngày làm việc cùng chị D.V với gia đình các nạn nhân, chúng mình được biết 38 người muốn đưa cả thân xác con em mình là nạn nhân về Việt Nam, duy nhất chỉ có một gia đình có em nhỏ là muốn giữ lại tro cốt.

Đại diện chính quyền huyện Can Lộc thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Nhưng lẽ ra chuyến bay đưa các nạn nhân sẽ được khởi hành vào ngày sớm nhất thì một số việc bất ngờ phía Việt Nam đã xảy ra là gia đình nạn nhân phải ký vào bản cam kết đồng ý để họ đưa tro cốt về và gia đình nạn nhân phải đồng ý hỗ trợ một phần chi phí đưa người thân về…".



Chiều qua (10/11), trên Người đưa tin, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, không có việc chính quyền bắt các gia đình đóng tiền để đưa thi thể các nạn nhân về nước như thông tin được đăng tải rầm rộ trên mạng xã hội hai ngày qua.



Theo ông Cường, nhà chức trách Việt Nam và Anh đang phối hợp để đưa thi thể các nạn nhân tử vong trong container từ Anh về Việt Nam sớm nhất có thể.



Cũng theo ông Cường, địa phương chỉ đến vận động gia đình đưa tro cốt về thay vì đưa thi hài về quê an táng.



"Việc đưa thi thể từ Anh về Việt Nam rất khó khăn, liên quan đến nhiều vấn đề khác nữa nên nhà chức trách đã lên phương án sẽ hỏa táng sau đó đưa tro cốt về. Sau khi chính quyền vận động, cả 8 gia đình nạn nhân trên địa bàn huyện đã ký vào giấy đồng ý hỏa táng.

Tôi khẳng định, không có việc gia đình nạn nhân phải đóng khoản phí nào cho chính quyền để đưa tro cốt về. Chúng tôi cũng đang lên phương án để đến khi tro cốt được đưa về nước, thì đại diện chính quyền địa phương đưa thân nhân ra Hà Nội nhận và đưa về an táng theo phong tục của địa phương.

Khi nghe bất cứ thông tin gì, gia đình các nạn nhân có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam hoặc các cơ quan chức năng để xác định chính xác, tránh những thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến quá trình đưa tro cốt của các nạn nhân về quê. Trước đây, trên địa bàn cũng đã có nhiều trường hợp tử vong ở nước ngoài thì phương án đưa ra cũng là hỏa thiêu rồi đưa tro cốt về", ông Cường nói.

Trên Vietnamnet, ông Cường cho biết thêm: "Huyện Can Lộc có 7 gia đình đã kí vào đơn đồng ý để đưa tro cốt người thân về nước. Sau khi tro cốt được đưa về nước, chính quyền địa phương cam kết sẽ đưa thân nhân ra Hà Nội nhận và đưa về an táng theo phong tục của địa phương".

Ông Nguyễn Đình Gia, bố của nạn nhân Nguyễn Đình Lượng (trú ở xã Thanh Lộc) cho biết: "Tôi không thấy chính quyền nhắc đến việc phải đóng tiền".

Rạng sáng 23/10, cơ quan cứu thương hạt Essex, đông bắc thủ đô London của Anh, nhận được cuộc gọi trình báo về một phát hiện bên trong thùng container trên chiếc xe đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Khi các nhân viên y tế mở cửa thùng xe, họ phát hiện thi thể 38 người lớn và một thiếu niên, được cho là người nhập cư.

Sau quá trình phối hợp giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam và Anh, tối 7/11, Bộ Công an Việt Nam thông tin chính thức, thảm kịch 39 người thiệt mạng trong xe container ở hạt Essex (Vương quốc Anh) đều mang quốc tịch Việt Nam. Đến ngày 7/11, Bộ Công an tiếp tục công bố, 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An , Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh có 10 nạn nhân.

K.N (th)