Sự thật thông tin mẹ sinh con rồi 'chôn sống', được người chăn trâu phát hiện

Đêm 16/10, trên trang Fanpage Facebook có tên H.B.H.B đăng tải thông tin về việc 1 cô gái thời điểm có thai đã giấu mọi người, đến lúc đẻ xong mang đi "chôn sống". Sau đó, người dân đi chăn trâu phát hiện cháu bé nên đã báo công an. Sự việc xảy ra tại xóm Vôi Thượng, xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Ảnh minh họa

Để hiểu rõ thực hư câu chuyện trên, sáng 17/10, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Miền Đồi cho biết: Trên địa bàn có sự việc cô gái sau khi sinh con đã mang đi chôn và sau đó được người dân phát hiện. Tuy nhiên, qua kiểm tra ban đầu cháu bé đã tử vong rồi người mẹ mới mang đi chôn chứ không phải "chôn sống".

Theo vị này, người mẹ trên sinh năm 1999 trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều không biết chữ.

Cách đây một thời gian, cô này đi làm tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh và sau đó có bầu.

Thời gian gần đây, cô ta chuyển về địa phương sinh sống nhưng lại không thông báo cho gia đình biết mình đang có bầu, mặc dù mọi người trong nhà thấy có nhiều biểu hiện lạ bảo đi khám nhưng nhất quyết không đi.

Vào ngày 12/10, cô gái chuyển dạ sinh con nhưng lại không nói cho ai biết mà tự sinh 1 mình, do thiếu hiểu biết kĩ năng, cách chăm sóc khiến cháu bé tử vong. Sau đó, người mẹ trẻ đã mang con đi chôn qua loa ở trên đồi.

Đến ngày 14/10, người dân đi qua khu vực phát hiện thi thể cháu bé nên đã thông báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, công an xã đã có mặt tại hiện trường và cấp báo Công an huyện Lạc Sơn, Công an tỉnh Hoà Bình về điều tra, làm rõ vụ việc.

"Theo như công an xác định ban đầu, cháu bé tử vong trước đó rồi mới mang đi chôn chứ không phải "chôn sống"", lãnh đạo Công an xã Miền Đồi thông tin.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)