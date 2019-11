Sáng nay (19/11), người dân thôn 3, xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bàn tán xôn xao sự việc 2 em học sinh đèo nhau bằng xe đạp đến trường học, bất ngờ bị nhóm thanh niên lạ mặt bắt cóc đưa lên xe máy. Vụ việc khiến nhân dân và phụ huynh lo lắng, bất an.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Công an xã Vạn Phúc thông tin, khoảng 6h23 sáng cùng ngày, Ban công an xã nhận đươc tin báo của quần chúng nhân dân về sự việc. Ngay sau đó, công an xã cử lực lượng xuống khu vực người dân trình báo tiến hành xác minh, điều tra và tìm hiểu.

"Sau khi tiến hành xác minh, điều tra thì đây không phải là vụ bắt cóc trẻ con hay bắt cóc học sinh như người dân trình báo. Thực chất, có một nhóm thanh niên lạ mặt đi xe máy không rõ BKS vào địa phương để thực hiện hành vi bắt trộm chó", đại diện Công an xã Vạn Phúc cho biết.

Em B. kể lại sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Là người chứng kiến sự việc, em P.P.B (học sinh lớp 6) kể, khoảng 6h sáng, em đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường. Khi đi đến đoạn đường thuộc cánh đồng Quao (thôn 3) nhìn thấy 3 nam thanh niên đi trên 2 xe máy (trong đó có 2 người mặc áo đen) đang lôi một vật gì đó giống trẻ nhỏ lên xe.

"Khi phát hiện cháu nhìn thấy, một thanh niên ngồi trên xe máy quay lại dọa khiến cháu sợ và cháu đạp xe vào nhà ông Hùng gần đó báo tin", cháu B. cho biết.

Bà Nguyễn Thị Nhiễm (SN 1955, vợ ông Hùng) kể: "Khi gia đình tôi đang ngồi ăn cơm sáng tại nhà (vợ chồng bà, con trai và cháu nội) thì cháu B. đi xe đạp chạy vào nói giọng hốt hoảng và khóc: "Ông Hùng ơi! Có 2 thanh niên mặc áo đen bắt trẻ con ngoài đường". Nghe thấy vậy, cả nhà bỏ vội mâm cơm chạy ra xem sự thể thế nào, nhưng ra đến ngoài đường thì không thấy ai. Biết chuyện, một số người đã đến xem và gọi điện báo công an xã cùng chính quyền địa phương. Cùng thời điểm này, gia đình anh Đang (cùng xóm) nghi mất chó (khoảng 30kg) nên đã đi tìm và hiện tại vẫn chưa tìm thấy".

Đoạn đường thuộc thôn 3, xã Vạn Phúc - nơi xảy ra sự việc sáng nay. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo đại diện BGH các nhà trường (mầm non, tiểu học, THCS), khi nhận được thông tin vụ việc, các nhà trường kiểm tra sĩ số thì không thấy học sinh nào vắng mặt. Riêng một số học sinh xin phép nghỉ học từ trước thì đều ở nhà.

"Sau khi xác minh không phải vụ bắt học sinh hay bắt cóc trẻ con, chúng tôi đã giải thích cho người dân hiểu, không đồn thổi sự việc gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương. Đồng thời, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và báo tin cho cơ quan công an cần chính xác để tránh dư luận hoang mang", đại diện Công an xã Vạn Phúc cho biết thêm.



Được biết, thời gian gần đây trên địa bàn xã Vạn Phúc hay xảy ra tình trạng bắt trộm chó của người dân.

Đức Tùy