Hôm nay (5/3), trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm theo nội dung được ghi ra tờ giấy của một phụ huynh học sinh cho rằng, vào trưa hôm qua, con gái của họ (đang học lớp 4) bị một người đàn ông lạ mặt đi xe máy bắt cóc hụt khiến mọi người lo lắng và hoang mang. Được biết, vụ việc xảy ra tại thôn Ấp Yên, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện (Hải Dương).

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay, ông Đoàn Xuân Thảo – Trưởng Công an xã Tân Trào khẳng định: “Thông tin về vụ việc bắt cóc hụt học sinh lớp 4 xảy ra trên địa bàn xã ngày hôm qua được phụ huynh chia sẻ là không đúng sự thật và không có căn cứ.

Thông tin vụ việc học sinh lớp 4 bị bắt cóc hụt ở xã Tân Trào được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Đây chỉ là sự hiểu lầm khi cháu học sinh này được một người đàn ông kéo xe lại hỏi đường trong quá trình đang đi học về. Tuy nhiên, do cháu sợ hãi nên về kể với bố như vậy rồi dẫn đến sự việc trên”.

Theo ông Thảo, khoảng 13h chiều nay, công an xã nhận được tờ thông báo của anh N.V.H (SN 1982), trú tại thôn Ấp Yên (cùng xã) gửi đến các phụ huynh có con em đang theo học tại trường tiểu học Tân Trào với nội dung:

“Tôi là N.V.H, trú tại thôn Ấp Yên, xã Tân Trào là phụ huynh của cháu N.T.H.Th (lớp 4). Hôm qua, thứ 2 (tức ngày 4/3/2019), vào khoảng 10h40 trên đường đi học về đến đầu làng gần nhà, cháu bị một người đàn ông lạ mặt đi xe máy vào làng buôn bán gì đó chặn cháu lại vờ hỏi thăm rồi áp sát tóm lấy cháu, bịt miệng cháu nhưng may sao có người làng đi đến gần đó nên đối tượng đã buông cháu ra và cháu chạy thoát được về nhà sợ hãi không nói lên lời”.

Vụ việc cháu Th. được người đàn ông đi xe máy lạ mặt hỏi đường... sau đó hiểu nhầm là bắt cóc hụt. Ảnh: TL

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tân Trào tiến hành xác minh vụ việc, làm việc với Ban giám hiệu trường tiểu học Tân Trào, thông báo cho lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã, cấp báo về lãnh đạo Công an huyện Thanh Miện, công an huyện phụ trách xã và mời anh H. đến trụ sở làm bản tường trình.

“Qua xác minh, chúng tôi khẳng định, thông tin bắt cóc cháu Th. là không có căn cứ và thông báo của anh H. gửi đến các phụ huynh có con em đang theo học tại trường tiểu học Tân Trào không có cơ sở. Bởi lẽ, vị trí xảy ra vụ việc là ở trong đường thôn có nhiều người qua lại, cách nhà cháu học sinh không xa và cạnh đó có một gia đình đang đổ bê tông.

Mà thực chất, vào thời gian trên, khi cháu Th. (con anh H) trên đường đạp xe đi học về có gặp một người đàn ông đi xe máy. Người đàn ông này kéo xe đạp của cháu lại để hỏi đường. Tuy nhiên do sợ hãi nên cháu Th. bỏ chạy về nhà kể với bố, còn người đàn ông kia sau đó đi đâu không rõ”, ông Thảo cho biết.

Cũng theo Trưởng công an xã Tân Trào, sau khi xác minh và xác định không có sự việc bắt cóc học sinh trên địa bàn, công an xã đã thông tin cho Ban giám hiệu trường tiểu học Tân Trào để các thầy cô thông báo cho phụ huynh học sinh, tránh mọi người hoang mang, lo lắng.

Học sinh trường tiểu học Tân Trào trong chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ". Ảnh: TL

Đồng thời, chính quyền cho phát thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của địa phương trong tối nay và sáng mai. Bên cạnh đó, công an xã cũng gửi thông báo cho các nhà trường trên địa bàn, các trưởng thôn để tuyên truyền và gửi báo cáo về Công an huyện Thanh Miện.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, anh H. sinh được 2 người con, trong đó cháu Th. là con gái lớn trong gia đình. Hiện tại, anh H. đang làm mộc tại tỉnh Bắc Ninh, còn vợ làm công nhân ở nhà.

“Đây là sự việc xảy ra không ai mong muốn và người dân nâng cao cảnh giác như vậy là tốt. Tuy nhiên, khi đưa bất kỳ vụ việc gì lên mạng xã hội, mọi người cần tìm hiểu, thẩm định kỹ thông tin xem đúng hay sai. Không chí ít, công dân nên báo cáo công an xã hay chính quyền sở tại để có hướng xác minh, xử lý tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra”, Trưởng công an xã Tân Trào cho biết.

Đức Tùy