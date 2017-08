Mấy ngày nay, dư luận tại xã An Lâm, huyện Nam Sách (Hải Dương) bàn tán xôn xao về một thanh niên nằm tử vong phía dưới vệ đường có dấu hiệu bất thường khi trên trán xuất hiện vết máu và cạnh đó là chiếc xe máy nằm chỏng trơ.

Xung quanh sự việc này, có nhiều đồn thổi khác nhau của dư luận khi có người nói nạn nhân bị sát hại trong đêm rồi vứt ra đoạn đường trên. Tuy nhiên, có ý kiến khẳng định đây là vụ tai nạn giao thông tự ngã của thanh niên này.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào ngày hôm nay (29/8), ông Vũ Huy Chiển – Trưởng công an xã An Lâm khẳng định: “Cách đây ít ngày trên địa bàn xã chúng tôi có xảy ra sự việc trên. Tuy nhiên, đây là vụ tai nạn giao thông do nạn nhân tự ngã dẫn đến tử vong chứ không phải vụ án mạng như nhiều dư luận đồn thổi”.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến anh Hiếu tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Trưởng công an xã An Lâm, nạn nhân tên là Nguyễn Đức Hiếu (SN 1992), trú tại thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa (cùng huyện Nam Sách). Còn vị trí anh Hiếu gặp nạn thuộc địa phận thôn Hoàng Giáp, xã An Lâm.

Theo đó, vào khoảng 5h30 sáng ngày 27/8, ông Chiển nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện tại đoạn đường huyện lộ 5B hướng trị trấn Nam Sách đi xã Cộng Hòa có một thanh niên nằm tử vong bên cạnh chiếc xe máy dưới vệ đường. Thấy vậy, ông đến nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu.

“Khi tôi đến nơi cũng có nhiều người dân đang ở đó, nạn nhân mặc quần bò, áo phông đen nằm úp mặt xuống vệ cỏ ven đường, cạnh đó là chiếc xe máy Wave RS màu đỏ đen BKS 34P7 - 7086 nằm chỏng trơ”, Trưởng công an xã An Lâm cho biết.

Nhận định tính chất sự việc phức tạp và vượt quá thẩm quyền của địa phương, cho nên một mặt ông Chiển huy động các thành viên trong Ban Công an xã tiến hành tiếp cận, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an huyện Nam Sách về thụ lý, giải quyết.

Nạn nhân nằm tử vong cạnh cột mốc đường giao thông. Ảnh: (Công an xã An Lâm cung cấp)

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT công an huyện và đội pháp y Công an tỉnh Hải Dương có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên sự việc. Đến khoảng hơn 10h trưa cùng ngày, cơ quan pháp y hoàn thành việc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y phát hiện trên trán anh Hiếu có một vết lõm nghi bị va đập vào cột mốc cạnh vị trí nạn nhân ngã, ngoài ra không thấy có tác động ngoại lực. Từ kết quả ban đầu này thì sự việc anh Hiếu gặp nạn xảy ra vào khoảng từ 23h đến 24h đêm 26/8.

Cũng theo Trưởng công an xã An Lâm, khi đến hiện trường ông thấy có một vết trượt dài của bánh xe máy anh Hiếu (khoảng 30m). Vết xe này từ trên mặt đường đến vệ cỏ nơi nạn nhân tử vong. Đặc biệt, theo vết trượt đó không có chướng ngại vật ở phía trước, nhưng ở vị trí nạn nhân nằm thì lại cạnh cột mốc đường. Vì vậy, có thể sau khi mất lái, xe đã trượt khiến anh Hiếu cùng chiếc xe máy lao xuống vệ đường và đầu va đập vào cột mốc.

Chiếc xe máy của nạn nhân. Ảnh: (Công an xã An Lâm cung cấp)

Lý giải nguyên nhân tại sao đến tận sáng hôm sau mới phát hiện ra sự việc, ông Chiển cho hay, nếu như ban ngày thậm chí chập tối trên tuyến đường này thường xuyên có phương tiện và người qua lại. Tuy nhiên, càng về khuya thì người qua lại càng thưa vắng. Trong khi, vị trí nạn nhân gặp nạn nằm dưới vệ đường nên không ai để ý. Chỉ đến khi một số người dân đi tập thể dục vào buổi sáng sớm đã phát hiện và báo với cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân trú tại thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa (cách vị trí gặp nạn không xa). Bản thân anh Hiếu mới đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về và chưa xây dựng gia đình. Vào buổi tối hôm trước, nạn nhân có đi liên hoan với bạn, sau đó trên đường về nhà khi đến thôn Hoàng Giáp, xã An Lâm thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

“Thực ra, đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông do anh Hiếu điều khiển xe máy tự ngã chứ không phải vụ án mạng. Cho nên, tôi mong rằng mọi người không nên đồn thổi khiến gia đình nạn nhân thêm đau xót”, ông Chiển cho biết.

Đức Tùy