Sự thật phía sau clip chồng cầm dao đâm vợ trong đêm

Tối qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung "nghi án chồng đâm vợ gục tại chỗ". Trong clip, ghi lại cảnh một người đàn ông cầm vật giống con dao và có hành động như đang đâm vào người vợ khiến người này gục xuống đất, kèm theo đó là những tiếng chửi thề.



Thời điểm xảy ra sự việc, có nhiều người chứng kiến nhưng không ai dám vào căn ngăn để cứu người phụ nữ. Theo người chia sẻ clip, sự việc xảy ra tại phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long (Quảng Ninh).

Sau khi clip đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều người cùng ý kiến khác nhau. Trong đó, nhiều ý kiến phản đối hành động tàn nhẫn của người đàn ông và không đồng tình khi những người có mặt ở hiện trường không vào cứu nạn nhân.

Hành động đôi nam nữ giằng co con dao khiến mọi người hiểu lầm. Ảnh: Cắt từ clip

Trước sự việc trên, trả lơi PV, Chủ tịch UBND phường Hùng Thắng cho biết, thông tin cho rằng chồng đâm vợ gục tại chỗ như clip đăng tải là không đúng mà thực chất đây là sự xích mích, giằng co của một đôi nam nữ đang yêu nhau sinh sống trên địa bàn phường.

Cụ thể, tối 28/11, đôi nam nữ đang yêu nhau nói trên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới giằng co con dao và người đàn ông được xác định say rượu. Trong quá trình giằng co, người phụ nữ ngã xuống đất và nằm bất động, cho nên dẫn đến hiểu nhầm người phụ nữ này bị đâm.

Nhận tin báo, Công an phường Hùng Thắng cử lực lượng có mặt tại nơi xảy ra sự việc và đưa đôi nam nữ về trụ sở phường làm rõ. Trong quá trình làm việc, người đàn ông đã nhận thức rõ hành vi của mình là sai.

