Sự thật CSGT Hải Dương đánh rách môi tài xế xe tải

Mới đây, tại tỉnh Hải Dương xôn xao câu chuyện tài xế Phạm Văn Quảng (43 tuổi), trú tại thôn Tân Dân 1, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai (Hà Nội) bị CSGT đánh rách môi khi anh chở hàng đi qua địa phận này.

Theo đơn gửi đến cơ quan báo chí, tài xế Quảng kể vào khoảng 14h ngày 16/8, anh điều khiển xe tải chở sữa từ Hà Nội xuống Hải Dương. Khi xe đang lưu thông trên QL5 thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng thì anh bị tổ công tác CSGT gồm 5 người ra hiệu lệnh dừng xe và xuống xuất trình giấy tờ.

Đại úy CSGT bị tố đánh rách môi tài xế Quảng. Ảnh: Cắt từ clip

Anh Quảng thuật lại, trong lúc dừng xe xuất trình giấy tờ và giải thích thì đại úy Dương Đức Trung - cán bộ của Đội CSGT đường sắt mới về tăng cường cho tổ công tác đã xông vào đấm vào mồm khiến anh Quảng bị chấn thương, mất nhiều máu.

Theo anh Quảng, khi về trụ sở Công an huyện Cẩm Giàng, đơn vị này yêu cầu anh lên bệnh viện và xét nghiệm xem có nghiện ma túy hay không. Sau đó, cơ quan công an yêu cầu anh viết tường trình và cho anh về nhà mà không đưa đi băng bó vết thương.

Trả lời PV, trung tá Nguyễn Đăng Việt - Trạm phó Trạm CSGT Hải Dương thông tin, sau khi nắm được sự việc, đơn vị đã báo cáo lên lãnh đạo phòng CSGT công an tỉnh. Đồng thời, yêu cầu tổ công tác làm nhiệm vụ ngày hôm đó viết báo cáo.

Tài xế Quảng khẳng định, môi bị chảy máu do bị va đập chứ không phải bị CSGT hành hung. Ảnh: (Nhân vật cung cấp)

Theo báo cáo của tổ công tác, vào thời gian trên anh Quảng điều khiển xe ô tô tải BKS 29C - 594.98 vi phạm lỗi “cháy đèn báo hãm”, nên CSGT dừng xe nhưng tài xế không chịu xuất trình giấy tờ. Vì thế, tổ công tác nghi ngờ tài xế này không có GPLX. Thậm chí, khi kiểm tra, tài xế kiên quyết đòi lên xe đi tiếp.

Trong quá trình đôi co, tổ công tác không cho tài xế Quảng lên xe và có khả năng mặt tài xế đã đập vào thành xe, vì vậy tài xế vu vạ CSGT đánh người. Sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác đã tạo điều kiện cho xe tài xế Quảng đi.

Trung tá Việt thông tin, sự việc xảy ra ở trong nhà, sau khi xác minh các bên, xem kỹ clip được đăng tải, đơn vị không thấy CSGT có hành vi đánh người. Tài xế này lúc đầu còn giơ nắm đấm lên dọa và giật bung hết khuy áo của CSGT khi cán bộ này đi vào nhà trước.

Đại diện Trạm CSGT Hải Dương đến nhà tài xế Quảng làm việc. Ảnh: Đ.Trọng

Trạm phó Trạm CSGT Hải Dương cho biết thêm, đại úy Trung không đánh rách môi tài xế Quảng, thậm chí còn bị đối tượng cào cấu làm xây xát da tay. Sợ đối tượng bị nghiện, cho nên anh Trung đã phải đi xét nghiệm và dùng thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện Trạm CSGT Hải Dương đã đến nhà riêng của tài xế Phạm Văn Quảng để hỏi thăm và xác minh.

"Trong quá trình lên xe làm việc với CSGT, tôi có bị vấp ngã bị rách môi. Tuy nhiên, vì hoảng sợ bị xử lý tôi có nói không đúng sự thật gây mất trật tự và sau đó Công an huyện Cẩm Giàng mời tôi về trụ sở làm việc. Do bản thân thiếu hiểu biết pháp luật nên tôi đã nói là do CSGT đánh để tránh bị xử lý", anh Quảng cho biết.

Đức Tùy