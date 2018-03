Sự thật bất ngờ vụ xe ô tô chủ tịch xã đâm học sinh tử vong

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, đêm 23/3 trên QL 38B thuộc thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe ô tô BKS 29A – 105.65 bất ngờ lao vào 4 học sinh cấp 3 đang đi bộ cùng chiều khiến 1 nạn nhân tử vong và 3 người còn lại bị thương nặng.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận cùng người dân bức xúc về tài xế ô tô gây tai nạn xong đã bỏ trốn khỏi hiện trường và không đưa các nạn nhân đi cấp cứu, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Đến sáng 24/3, Nguyễn Văn Quyền, trú tại thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa (TP. Hưng Yên) đã đến Công an huyện Tiên Lữ nhận là người điều khiển chiếc xe ô tô gây ra vụ tai nạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và so sánh lời khai, cơ quan công an xác định Quyền không phải là người gây ra vụ tai nạn thương tâm trên mà chính là ông Phạm Văn Thụy - Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (TP. Hưng Yên) mới gây ra vụ việc.

Chiếc xe ô tô của Chủ tịch xã Trung Nghĩa gây tai nạn bỏ trốn. Ảnh: TL

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lữ, vào khoảng 21h45 đêm 23/3, ông Thụy điều khiển xe ô tô của mình di chuyển trên QL38 hướng Phù Cừ - TP. Hưng Yên trên QL 38B.

Khi lưu thông đến thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ), xe ô tô của ông bất ngờ đâm vào 4 học sinh đang đi bộ trên đường cùng chiều. Các nạn nhân gồm: Bùi Đăng Phát (17 tuổi, trú tiểu khu 7, thị trấn Vương), đã tử vong; Vũ Trọng Nam; Đoàn Trọng Hùng và Nguyễn Đức Thuận (cùng 18 tuổi. ở tiểu khu 5, thị trấn Vương) đều bị thương nặng.

Đến ngày 28/3, ông Thụy đã đến cơ quan công an thừa nhận chính mình là người lái xe gây tai nạn, còn Quyền (cháu họ xa của ông) chỉ là người nhận thay.

Trước đó vào tối ngày 26/3, khi trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Thụy lại khẳng định, chiếc xe gây tai nạn là của ông, nhưng ông cho người cháu tên Quyền mượn và bản thân ông không ngồi trên chiếc xe đó.

Được biết, điều khiến của ông Thụy lái xe bỏ chạy sau khi gây tai nạn là do hoảng loạn và hiện tại Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa xin phép nghỉ làm để lên làm việc tiếp với cơ quan công an. Hiện Công an huyện Tiên Lữ đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy