Trao đổi với PV, ngày 18/10, một lãnh đạo Công an TP. Việt Trì cho biết, tối 17/10, cơ quan công an đã bàn giao chiếc siêu xe Ferrari mang BKS 51F- 88988 cho Nguyễn Mạnh Giàu (27 tuổi, ở An Giang là người điều khiển chiếc xe) đưa về Hà Nội sữa chữa.

Hình ảnh siêu xe nát bét phần đầu sau vụ tai nạn. Ảnh: GN

Theo vị lãnh đạo này, chiếc xe gặp nạn này có đầy đủ các giấy tờ. Mặt khác, chiếc xe không va chạm với phương tiện nào khác, nên cơ quan công an tạo điều kiện bàn giao sớm lại cho chủ phương tiện.

Trước đó, vào lúc 3h36 phút sáng 16/10, siêu xe Ferrari mang BKS 51F- 88988 lưu thông hướng Nội Bài - Lào Cai, khi đến địa phận phường Kim Đức (TP.Việt Trì) đã mất lái đâm vào dải phân cách cứng trên cao tốc.

Vụ tai nạn không làm ai bị thương nhưng siêu xe bị nát bét phần đầu. Sau đó công an xác định chủ siêu xe Ferrari được xác định của Nguyễn Tuấn Hưng, ở TP.Hà Nội (tức nam ca sĩ Tuấn Hưng). Thời điểm xảy ra vụ việc anh Nguyễn Mạnh Giàu (27 tuổi, ở An Giang) là người điều khiển chiếc xe. Ca sĩ Tuấn Hưng cũng có mặt trên xe ô tô.

Theo cơ quan chức năng, người điều khiển siêu xe Ferrari đã tự đâm vào dải phân cách cứng, không xảy ra va chạm với phương tiện nào khác.

Ferrari 488 GTB, mang biển 51F-889.88 được ca sĩ Tuấn Hưng mua từ Sài Gòn mang ra Hà Nội vào tháng 9/2017. Chiếc xe có trị giá gần 14 tỷ đồng, khi về tới Việt Nam cộng cả thuế phí nên rơi vào khoảng 16 tỷ đồng. Ca sĩ sinh năm 1978 từng tiết lộ lý do mua siêu xe này là vì anh mang tuổi Ngựa, trùng với biểu tượng của hãng siêu xe Ferrari.

Hoàng Duyên