Sẽ hạ cấp bậc từ đại úy xuống trung úy đối với đồng chí Lê Thị Hiền

Chiều muộn ngày 5/11 tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019, các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi cho lãnh đạo Bộ Công an về hình thức kỷ luật đối với đại úy Lê Thị Hiền. Người đã từng làm "náo loạn" sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8 gây bức xúc cho dư luận.

Nữ đại úy Lê Thị Hiền sẽ bị hạ cấp bậc, điều chuyển công tác.

Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, theo báo cáo mới nhất của Công an Hà Nội, cơ quan này dự kiến hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy đối với bà Hiền. Công an quận Đống Đa cũng đã điều động đại úy Lê Thị Hiền đến công tác tại một bộ phận không trực tiếp tiếp dân.

Thứ trưởng nói thêm: "Bộ đã giao cho các cơ quan chức năng của bộ thẩm định hành vi và đề xuất hình thức xử lý, sau đó sẽ có quyết định".

Lê Bảo