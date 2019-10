Sau Xương khớp Ông Bồng bị truy lùng, phát lộ Xương khớp Bà Ngọ quảng cáo như “thần dược”

Sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải loạt bài viết về việc nhóm người trẻ trong Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise quảng cáo thực phẩm chức năng Xương khớp Ông Bồng như "thần dược" và thông qua Facebook để lừa bán cho người bệnh với giá "cắt cổ", lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.



Theo đó, phía Phòng Y tế quận Thanh Xuân đã đề nghị phường Nhân Chính cùng các cơ quan liên quan truy tìm hoạt động của nhóm này tại một căn phòng trong tòa nhà Golden West (số 2 Lê Văn Thiêm).

Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise do Nguyễn Thanh Phong (SN 1983, quê Phú Thọ) lập ra từ hơn 2 năm nay, hoạt động chính tại Hà Nội và có 1 chi nhánh rất mạnh ở Thanh Hóa.

Ngày 10/10, Đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội cũng đã tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất 2 trong số nhiều địa chỉ đã được báo chí chỉ rõ là có liên quan đến Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise cũng như bộ sản phẩm Xương khớp ông Bồng.

Tại địa chỉ tầng 3, tòa nhà Viettel Post (số 18, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi được xác định là tổng kho chứa "thần dược" Xương khớp Ông Bồng và các vật phẩm liên quan. Theo quan sát của PV, dù chỉ 3 ngày trước vẫn ngổn ngang tủ, kệ, bàn, ghế, nhân viên vẫn nhộn nhịp đóng hàng, trên tường căng nhiều nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu... thì nay trắng trơn như chưa từng có gì xảy ra.

Toàn bộ số sản phẩm Xương khớp Ông Bồng trong 2 phòng kho được phóng viên ghi nhận trước đó đã hoàn toàn “bốc hơi“.

Điểm thứ 2 đoàn công tác tiến hành kiểm tra đột xuất chính là Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Hoàng Việt Đường (số 8, ngõ 249 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) - nơi Bồng Cốt Đan (sản phẩm chính yếu trong bộ "thần dược" Xương khớp ông Bồng ra đời).

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác yêu cầu chủ cơ sở là ông Phạm Việt Hoàng cung cấp các văn bản, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở mình. Tuy nhiên, ông Hoàng không thể cung cấp đủ tài liệu và xin khất lại.

Trước đó qua trao đổi với phóng viên, ông xác nhận đang bán Bồng Cốt Đan cho ông Nguyễn Thanh Phong - thủ lĩnh Cộng đồng FAA với giá khoảng 125.000 đồng/lọ. Nếu nhập với số lượng lớn thì giá càng giảm.

Đoàn Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra tại Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Hoàng Việt Đường.

Sau khi loạt bài viết cảnh bảo lừa đảo thực phẩm chức năng mang tên Xương khớp Ông Bồng được chia sẻ rộng rãi, Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục nhận thông tin phản ánh về một loạt sản phẩm "mập mờ" tương tự mang tên Xương khớp Bà Ngọ.

Theo đó, Xương khớp Bà Ngọ được quảng cáo là sản phẩm của Nhà thuốc Đông Y Gia Truyền Bà Ngọ có địa chỉ tại Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội).

Theo những thông tin quảng cáo trên mạng, Xương khớp Bà Ngọ là một bài thuốc đông y gia truyền từ lâu đời gồm 5 sản phẩm: 2 lọ Bình cân cốt Bà Ngọ, 2 lọ An khớp Bà Ngọ và 1 lọ canxi dạng nano (quảng cáo là độc quyền từ Mỹ).

Thực phẩm chức năng Xương Khớp Bà Ngọ quảng cáo như "thần dược", điều trị tận gốc các chứng bệnh về xương khớp.

Trong nhiều clip, tất cả sản phẩm đều được những người trẻ khoác áo blue (giới thiệu là chuyên gia của Xương khớp Bà Ngọ) quảng cáo là những bài thuốc có nguồn gốc từ thảo dược quý hiếm có tác dụng chữa đau nhức xương khớp, tê mỏi chân tay, thoát vị đĩa đệm...

Để có kết quả tối ưu người bệnh được khuyên nên dùng 3 liệu trình. Liệu trình 1: Gồm 2 An Khớp ᗷà Ngọ + 2 Bình Cân Cốt + 1 Nano Canxi; Liệu trình 2: Gồm 3 An Khớp ᗷà Ngọ + 3 Bình Cân Cốt + 1 Nano Canxi.Liệu trình 3: Gồm 3 An khớp ᗷà Ngọ + 3 Bình Cân Cốt + 1 Nano Canxi.

Cả trẻ em với người lớn đều được khuyên sử dụng ngày 2 lần mỗi lần 2-3 viên. Trong khi đó ở một quảng cáo khác thì bộ "thần dược" trên lại chỉ có 2 loại sản phẩm gồm An khớp ᗷà Ngọ + Bình Cân Cốt.

Điểm giống với Xương khớp Ông Bồng và Xương khớp Bà Ngọ là chỉ hoạt động bán hàng trên Facebook và điện thoại tư vấn thông qua các bác sĩ "online".

Thực tế, Xương khớp Bà Ngọ vốn chỉ là một tổ hợp các loại thực phẩm chức năng mang tính hỗ trợ sức khỏe nhưng lại đang được quảng cáo rầm rộ trên mạng như một loại "thần dược" chữa bách bệnh về xương khớp và bán ra với giá trên dưới 3 triệu đồng.

Cũng giống như chiêu trò của Xương khớp Ông Bồng, nhóm người bán sản phẩm Xương khớp Bà Ngọ cắt ghép clip có logo của VTV kèm theo những quảng cáo "bịa đặt trắng trợn" hô biến loại thực phẩm chức năng này thành "thần dược" chữa bách bệnh về xương khớp. Sau đó, thông qua thao tác chạy quảng cáo trên Facebook, sản phẩm này đã được nhiều người biết đến và nhẹ dạ đặt mua.

Những người trẻ mặc quần áo bác sỹ để dựng clip quảng cáo nhằm đánh lừa người bệnh.

Đặc biệt, cả 2 sản phẩm Xương khớp Ông Bồng là Xương khớp Bà Ngọ chỉ hoạt động bán hàng trên Facebook và "bắt bệnh" thông qua các bác sĩ "online".

Bên cạnh đó, những thông tin quảng cáo đưa ra rất nhiều địa chỉ của nhà thuốc mà không cố định 1 nơi. Thậm chí có trang quảng cáo địa chỉ ở số 2 Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, Hà Nội) trùng địa chỉ với Xương khớp Ông Bồng.

"Chưởng môn" của sản phẩm Xương khớp Bà Ngọ là nhân vật Vũ Ngọc và có hệ thống hoạt động tương tự như đa cấp.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, "thủ lĩnh" của nhóm người bán sản phẩm Xương khớp Ông Bồng là Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1983, quê Phú Thọ) còn "chưởng môn" của nhóm người bán sản phẩm Xương khớp Bà Ngọ là Vũ Ngọc (SN 1985, trú tại Hà Nội). Cả 2 nhân vật này đều xuất thân từ hoạt động đa cấp và có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Lừa người bệnh, không từ thủ đoạn nào để bán được hàng "Giáo trình" của nhóm người bán "thần dược" chữa bệnh xương khớp dạy cách khi gọi điện thoại tư vấn khách nói "có" thì phán ra sao, khách đáp "không" thì "chẩn bệnh" thế nào. Cụ thể, với câu hỏi: "Anh/chị có bị nhức mỏi cổ, tê bì đầu ngón tay không?", bộ giáo trình đưa luôn đáp án cho các "bác sĩ online" như sau: - Không: Cũng may là chèn ép chưa lan đến đầu ngón tay. - Có: Tê râm ran như kim châm, kiến bò hay tê buốt cả ngón tay? Như vậy là bị chèn ép vào dây thần kinh cảm giác, để lâu sẽ gây tổn thương dẫn đến tê liệt. Thậm chí bên trung tâm đang phải điều trị cho một số bệnh nhân để nặng quá, buộc phải đi phẫu thuật mới đi lại được. Phương pháp tư vấn bệnh cũng chẳng khá khẩm hơn, mọi thứ đều nhằm mục đích xoáy sâu vào nỗi sợ bệnh tật của người bệnh. "Dìm" thuốc tây và các phương pháp hỗ trợ điều trị xương khớp khác để dụ người nghe sử dụng Bồng Cốt Đan. Nội dung xuyên suốt toàn bộ kịch bản là "vẽ" cho bệnh nhân thấy bức tranh xấu nếu không điều trị sớm thì tình trạng bệnh của họ sẽ phát triển như thế nào. Rồi sau đó khi bệnh nhân còn đang trong trạng thái tâm lý lo lắng, hoang mang thì ngay lập tức họ giới thiệu các liệu trình có khả năng chữa bách bệnh về xương khớp để "chốt đơn". Có thể nói, kịch bản đã đánh vào tâm lý "có bệnh thì vái tứ phương" của bệnh nhân. Một đội ngũ những người trẻ vì học theo "giáo trình ấy" mà trở thành những kẻ bịp bợm trắng trợn.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân