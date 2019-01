Sau đám cỗ các chàng trai xếp hàng rửa bát khiến hội chị em đổ gục, nhưng lý do phía sau mới thật hài hước

Xưa nay, hễ nhà có việc thì dường như chị em "auto" là người dọn dẹp, rửa bát còn cánh mày râu ngồi uống nước, nói chuyện. Thế nên, mới đây tại một đám cỗ sau khi xong xuôi những thanh niên trai tráng xúm vào rửa bát mới khiến dân mạng bất ngờ.

Cụ thể, theo như chia sẻ từ một fanpage cho giới trẻ nọ đây là một đám cỗ tại Thái Bình quê lúa: "Các cô các thím cứ ngồi uống nước, dọn mâm rửa bát đã có các anh này. Mấy anh giai này là đi dự đám cưới bạn nhé mọi người. Chị em nào xem nhào vô mà nhặt nhanh còn kịp hàng hiếm, hàng hiếm."

(Ảnh chụp màn hình)

Sau chia sẻ này, hàng loạt chị em đã đồng loạt đòi xin info:

"Ôi, cho xin thông tin mấy anh này đi ạ, đúng là hàng hiếm có khó tìm đó."

"Các anh cứ lo rửa bát đi, cầm cưa hãy để em."

"Đấy, thế này chẳng cần các anh cầm cưa chúng em cũng tự đổ ngả nghiêng rồi."

"Sự quan tâm tới người phụ nữ của mình là từ những việc nhỏ nhặt thế này chứ đâu. Ngưỡng mộ."

"Nhìn mà thích quá, không phải người con trai nào cũng dám vén tay áo rửa bát như vậy ngay trong đám cỗ - một chốn đông đúc, nhiều người."

"Nhiều anh chiều vợ, ở nhà vẫn giúp vợ rửa bát đó nhưng đi cỗ thì họ cần oai nên chẳng động tay đâu. Dù thế nào thì những người con trai này đúng là hiếm có khó tìm thật."

Tuy nhiên, sau đó một facebook đã đính chính đây là đám cỗ ở Thái Bình còn các thanh niên này ở Nghệ An về đó ăn cỗ. Và lý do khiến họ phải rửa bát thì cũng rất đáng yêu: "Mình không biết đêm trước các anh này thua cá cược gì nên hôm sau tự giác bê bát đi rửa, đuổi cũng không ra. Rửa tầm 2 chục mâm thì thay ca cho các bác nhà mình làm tiếp nhé. Mà anh chị mình bảo mấy anh này quê Nghệ An, thân với anh mình nên mấy cái này là chuyện bình thường."

(Ảnh minh họa)

Dù lý do thật sự đã được bật mí, họ chỉ là những vị khách, thua cá cược nên mới phải rửa bát thì hội chị em vẫn không ngừng xuýt xoa:

"Dù thế cũng vẫn đáng yêu mà."

"Dù sao vẫn là những người chăm chỉ lại còn rất đáng yêu, không nề hà việc nhỏ nhặt và hết lòng vì bạn bè."

Hiện bài đăng này vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Theo Helino