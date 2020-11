Sau cơn bão số 12, Hàng không Việt Nam khai thác trở lại 5 sân bay

Cụ thể, sân bay Phù Cát (Bình Định), Cam Ranh (Khánh Hòa) khai thác lại từ 16 giờ ngày 10/11/2020. Sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) khai thác lại từ 17 giờ ngày 10/11/2020. Sân bay Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) và sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) khai thác lại từ 18 giờ ngày 10/11/2020.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và cơ sở vật chất tại các cảng hàng không, sân bay trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của cơn bão số 12, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 5 sân bay gồm Phù Cát, Cam Ranh, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Liên Khương.

Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định mở khai thác lại 5 sân bay sau cơn bão số 12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện tại khu vực gần Biển Đông có một cơn bão mạnh đang hoạt động, có tên quốc tế là Vamco. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo, hướng di chuyển của bão là Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 270km về phía Đông. Khi đi vào biển Đông, bão sẽ tăng cấp, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Bão Vamco vào sáng nay, 11/11, đã giật cấp 15 đang tiến vào Philippines.

Dự báo, từ hôm nay và ngày mai (12/11), các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm. Các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới là cấp 3.

Đối với địa phương có 2 tuyến biên giới, tuyến biển và tuyến núi như tỉnh Quảng Nam, công tác phòng, chống lụt bão phải căng ra hết mức. Hiện nay, BĐBP Quảng Nam đã bố trí 30 cán bộ ứng trực, tham gia vận chuyển lương thực, tìm kiếm người mất tích tại địa bàn xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Đồng thời, BĐBP Quảng Nam đã điều động 12 cán bộ, cùng 2 ca nô để tiếp tục tìm kiếm thi thể 13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

2 người chết do bão số 12 Chiều 10/11, báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 12 làm 2 người chết (Quảng Nam 1 người do sạt lở núi làm sập nhà; Bình Định 1 người khi đang chằng chống nhà cửa). Bão cũng làm hơn 30 nhà tốc mái, hư hỏng. Tàu SE2 Bắc - Nam tạm dừng tại tỉnh Khánh Hòa do đường sắt bị ngập. QL 19C đoạn qua xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, Phú Yên ngập 0,8m gây ách tắc giao thông

Nhật Tân