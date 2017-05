Sau bữa ăn trưa, 50 công nhân may nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Chiều 22/5, Phòng Y tế thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, hơn 50 công nhân may của Nhà máy may Hitex đóng tại xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hòa) phải nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa cùng ngày.

Các bác sĩ đang cấp cứu cho công nhân Công ty điện tử BSE đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ngộ độc thực phẩm ngày 1/4.

Theo đó, sau khi ăn trưa khoảng 1 tiếng thì những công nhân này bắt đầu có các triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn và chóng mặt. Ngay sau đó, các công nhân này được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tây bắc Nghệ An để điều trị.

Đến chiều tối cùng ngày, các nạn nhân đã dần hồi phục và nhiều người đã được xuất viện. Ngay sau khi nhận được thông tin, tổ công tác của Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Nghệ An đã đến thị xã Thái Hòa thăm hỏi các nạn nhân và tiến hành lấy các mẫu lưu thực phẩm để tìm nguyên nhân.

Được biết, Nhà máy may Hitex đóng tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa do doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư. Nhà máy mới đưa vào hoạt động vào đầu năm 2017 với khoảng 3000 công nhân.

V. Đồng