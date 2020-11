Sạt lở đất ở Quảng Nam, một người chết

Ngày 10/11, ông Nguyễn Hùng Linh, Chánh văn phòng UBND huyện Phú Ninh, Quảng Nam , cho biết trên địa bàn xã Tam Lãnh xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhà dân khiến một người tử vong.

Trao đổi với Zing trưa cùng ngày, ông Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, cho biết ông đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc tìm kiếm.

“Vụ sạt lở khiến tuyến đường nối 2 xã Tam Lãnh và Tam Dân bị chia cắt. Hiện 2 máy xúc được điều đến để thông tuyến đường. Lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài và tiếp tục tìm kiếm nếu còn người bị nạn”, ông Chính nói.

Vụ sạt lở tại xã Tam Lãnh khiến 1 người tử vong. Ảnh: T.K.

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Lãnh, khoảng 9h30 sáng 10/11 ngọn đồi sau nhà sạt lở khiến ngôi nhà bà Nguyễn Thị Nga (43 tuổi) đổ sập. Lực lượng chức năng tìm được thi thể bà Nga sau hơn 1 giờ tìm kiếm.

Do ảnh hưởng bão số 12, trong hai ngày 9 và 10/11, tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn trong nhiều giờ.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, cho biết trong 6 giờ qua (từ 3-9h ngày 10/11) các địa phương có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to như Tam Trà 143 mm, Xuân Bình 113 mm (huyện Núi Thành); Trà Kót 112 mm, Trà Giáp 54 mm (huyện Bắc Trà My).

Dự báo từ ngày 10 đến 12/11 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung từ ngày 10 đến 11/11. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Tỉnh Quảng Nam cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối, vùng núi các huyện Núi Thành, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước.

Trước đó, ngày 28/10, vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đã vùi lấp nhiều người. 33 người được cứu, 13 người mất tích và 9 người tử vong.

Cùng ngày, một vụ sạt lở khác tại huyện Phước Sơn khiến 13 người bị vùi lấp. Trong đó có 9 thi thể được tìm thấy, 4 người còn mất tích.

Theo Zing