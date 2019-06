Đợt nắng nóng kỷ lục vừa qua, kéo dài với nền nhiệt chạm ngưỡng 40 độ C vào giờ cao điểm là nỗi ám ảnh của những người thường xuyên hoạt động ngoài trời. Để đảm bảo cho cuộc sống thường nhật, những lao động oằn mình mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt phải chuẩn bị đầy đủ tư trang từ mũ rộng vành, áo chống nắng nhiều lớp đến kính râm.

Thậm chí, với những người mưu sinh bằng nghề xe ôm, phụ vữa công trường, tấm khăn thấm nước vắt trên vai để thỉnh thoảng làm mát vùng mặt là không thể thiếu. Vì vậy, khi biết về thông tin dự báo khu vực miền Bắc chuẩn bị kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục bằng cơn mưa giông diện rộng, những lao động mưu sinh bằng nghề xe ôm như ông Nguyễn Văn Định (54 tuổi, ở Xuân Trường, Nam Định) mừng khôn xiết.

Nắng nóng với nền nhiệt cao khiến người lao động mưu sinh ngoài trời dễ gặp các triệu chứng say nắng, choáng váng, ù đầu... ảnh: Bảo Loan

Ông Định mưu sinh bằng nghề xe ôm trên khu vực quận Hoàn Kiếm đã nhiều năm nay. Trong những ngày nắng nóng vừa qua, ông Định cũng như bao lao động ngoài trời khác là mặc áo dày, khẩu trang, đội thêm mũ lưỡi trai dưới lớp mũ bảo hiểm để chống nắng. Thậm chí, bên cạnh yếm xe của ông không thể thiếu chiếc khăn thấm nước mát để thỉnh thoảng lau mồ hôi, làm dịu sức nóng tác động lên cơ thể.

“Những lúc không có khách thì chúng tôi ở trong bóng râm nhưng để có nguồn thu nhập đảm bảo cuộc sống thì buộc chúng tôi phải phơi mình dưới nắng nóng để chở khách. Có những ngày nắng gắt, tôi không tránh khỏi cảm giác say nắng. Gắng gượng vượt qua những ngày vừa qua đúng là một kỳ tích, tôi chỉ thèm một cơn mưa đủ để làm dịu cơn nắng nóng Thủ đô thôi, nên nghe tin sắp có mưa giông diện rộng tôi mừng lắm, chứ sức khoẻ tôi cũng không được như ngày xưa, nắng quá huyết áp tăng thì lấy đâu thu nhập để lo cho cuộc sống”, ông Định cho hay.

Tương tự ông Định, bà Nguyễn Thị Thơm, làm việc tại công trường cải tạo, sửa chữa hè phố tại phố Trích Sài (quận Tây Hồ) chờ đợi một cơn giông thật mát, đủ đẩy lùi hết cái nóng cái nực giữa Thủ đô đã lâu.

“Những ngày nắng nóng, chưa đến 10 giờ sáng, tôi đã uống hết khoảng 2 lít nước, vừa đặt chai nước khỏi tay là miệng đã thấy khô, đã thấy cần nước rồi. Uống đủ nước là thế nhưng đến khoảng 11 giờ trưa là tôi thấy mình bắt đầu chao đảo, uể oải rồi.

Có những hôm cảm giác như muốn tụt huyết áp, ngất xỉu giữa công trình, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, nên cố ngày nào hay ngày đó. Biết là nghề xây dựng cần nắng nóng hơn bao giờ hết vì mặt nền xi măng cần khô nhanh, nhưng người lao động làm việc ở ngoài trời nhiều cũng phải rất cố gắng thì mới trụ nổi”, bà Thơm than thở.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt dao động từ 36 – 39 độ C dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 13/6. Cơn mưa giông diện rộng có khả năng xuất hiện ngay sau đó. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông nhiều nơi.