Bắt đầu từ 7h sáng nay (3/5), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng tề tựu tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, dự Lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Lực lượng an ninh phân luồng đảm bảo giao thông tại đường Lê Thánh Tông vào khu vực nhà tang lễ.

Theo ghi nhận của phóng viên, các lực lượng CSGT, CSCĐ, công an phường, dân phòng và các lực lượng khác đều đã có mặt tại các chốt xung quanh nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.

Cụ thể tại một số tuyến đường dẫn vào nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, ngành chức năng đã dựng barie ngay từ phía ngoài như các ngã ba, ngã tư, ngã 5 Lò Đúc - Yec Xanh, Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc - Phạm Đình Hổ, Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông…

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Trung đoàn phó Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng cảnh sát sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối quá trình diễn ra lễ viếng và thời gian đón dẫn đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.

Cụ thể, Trung đoàn CSCĐ phối hợp với Phòng CSGT, Công an quận, huyện cắm chốt từ nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông về đến Hoàng Diệu và sau đó tiếp tục từ Hoàng Diệu đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh tới sân bay. Quanh khu vực sân bay Nội Bài đều bố trí lực lượng cảnh sát sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lực lượng chức năng đã thắt chặt an ninh tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia để phục vụ lễ tang.

"Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh, Trung đoàn CSCĐ đã bố trí lực lượng ở các địa bàn quận, huyện. Cụ thể, tại địa bàn nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Trung đoàn CSCĐ phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng; Công an quận Hoàn Kiếm; ở phố Hoàng Diệu phối với Công an quận Ba Đình; qua cầu Nhật Tân phối hợp với Công an quận Tây Hồ; Công an huyện Đông Anh, Công an huyện Sóc Sơn và các lực lượng nghiệp vụ khác", Thượng tá Tùng nhấn mạnh.

Trao đổi thêm về vấn đề đảm bảo an ninh - trật tự, Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, để đón, hướng dẫn các phương tiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng CSGT ứng trực 100% quân số, đồng thời bố trí tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông phân luồng phương tiện vào khu vực nhà tang lễ.

“Để đảm bảo an toàn, các phương tiện đưa đón, dẫn đoàn vào viếng lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh phải tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường”, Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo khuyến cáo.

Ban tổ chức Quốc tang thông báo, gia đình Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh xin phép không nhận tiền phúng viếng.

Tương tự, Đại uý Lê Công Thành, Đội CSGT trật tự và giao thông Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, lực lượng cảnh sát Công an quận Hoàn Kiếm bố trí cảnh sát tại tuyến đường Lê Thanh Tông - Tràng Tiền - Trang Thi - Cửa Nam đảm bảo hướng dẫn phân luồng khi linh xa Đại tướng Lê Đức Anh đi qua địa bàn.

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế. Cụ thể, các tuyến đường trong diện tạm cấm: Từ 06h00 đến 12h00 ngày 03/5/2019, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ). Các tuyến đường trong diện hạn chế: Từ 06h00 đến 12h00 ngày 03/5/2019, hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên một số tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông. Các phương tiện lưu thông trên tuyến Lê Thánh Tông, khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng (đoạn từ Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu đến Phan Đình Phùng - Nguyễn Tri Phương), Hoàng Diệu, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, cầu Nhật Tân, Võ Nguyên Giáp, xung quanh khu vực Cụm cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Võ Văn Kiệt (đoạn từ Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 đến Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp). Đối với các tuyến phố khác, các phương tiện chấp hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

