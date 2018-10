Sài Gòn bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu năm

Sáng ngày 31/10, nhiều người dân Sài Gòn đi làm sớm bất ngờ cảm nhận không khí se lạnh. Một số người phải quàng khăng khi di chuyển bằng xe máy trên đường.

Về vấn đề này, ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết sáng nay là lần nhiệt độ xuống thấp nhất tại Nam Bộ kể từ đầu năm đến nay.

Ông Quyết cũng dự báo thời tiết se lạnh sẽ còn diễn ra trong vài ngày tới.

Ảnh minh họa

Theo phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng lạnh này là do không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam nên nhiệt độ tại Nam Bộ, trong đó có TP.HCM giảm, trời se lạnh vào sáng sớm.

Bên cạnh đó, vào ban đêm tại TP.HCM không có mây, khả năng giữ nhiệt thấp nên gây ra hiện tượng lạnh do nhiệt độ giảm sâu.

Nhiệt độ đo được tại Phước Long (Bình Phước) là 20 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 19,4 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 18,6 độ và TP.HCM là 22 độ C.

Ngoài ra, theo dự báo tại TP.HCM đã kết thúc mùa mưa.

