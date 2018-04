Sa thải cô giáo dạy múa kẹp chân, tát bé trai 2 tuổi

Chiều 20/4, ông Thái Giáp Vinh, Chủ tịch phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, cơ sở mầm non tư thục ABC đã chấm dứt hợp đồng đối với cô Nguyễn Thị Thanh Hải (25 tuổi, giáo viên dạy múa tại nhóm trẻ độc lập thuộc cơ sở này) do kẹp, tát bé trai 2 tuổi. Cô Hải mới công tác tại đây được vài tháng.

Theo kết quả xác minh, sáng 19/4 cô Hải sau khi hết giờ lên lớp, trong lúc đi ngang lớp trẻ 2 tuổi thì thấy bé trai khóc, chạy ra hành lang đòi theo người thân khiến giáo viên đứng lớp vất vả ngăn cản...

Vì muốn giúp đồng nghiệp ổn định trật tự, cô Hải bế xốc đứa trẻ vào để dỗ, song bé vẫn không chịu nín. Vì thiếu kiềm chế, cô đã kẹp và phết 3 đét vào mông bé. Thừa nhận hành động của mình là sai, nữ giáo viên tỏ ra hối hận...

Một nữ giáo viên đứng gần đó chứng kiến, nhưng không can ngăn, cũng bị yêu cầu viết tường trình.

Trong chiều 20/4, UBND phường Lê Lợi đã đình chỉ hoạt động đối với nhóm trẻ độc lập tại số 99 đường Lê Lợi, thuộc cơ sở mầm non ABC. Nhóm trẻ này mới được cấp phép hoạt động từ ngày 17/4.

Nhóm trẻ độc lập ở số 99 Lê Lợi, thành phố Vinh. Ảnh: Hải Bình.

Chủ tịch UBND thành phố Vinh, ông Nguyễn Hoài An cho hay, thành phố chỉ đạo phường phải tước giấy phép hoạt động đối với nhóm trẻ độc lập, đồng thời chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên. "Phải xử lý nghiêm để chấm dứt các vụ bạo hành xảy ra tại trường học", ông An giải thích.

Trước đó, video dài hơn một phút quay cảnh nữ giáo viên bế bé gái từ hành lang vào phòng học, dùng hai chân kẹp, đánh nhiều cái vào đầu bé được lan truyền trên mạng. Nhà chức trách xác định cô giáo đang dạy tại cơ sở mầm non ABC. ABC có hai cơ sở, với quy mô hàng chục phòng học, chăm sóc gần 500 trẻ.

Ông Trần Thế Sơn, Trưởng Phòng giáo dục mầm non nói về sự việc.

Theo Vnexpress