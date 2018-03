Sa Pa: Xe khách 45 chỗ đâm trực diện xe du lịch 16 chỗ trên đèo

Những dịp cuối tuần, khách du lịch từ khắp nơi đổ về Sapa rất đông, đồng thời cũng là thời điểm ghi nhận nhiều vụ va chạm giao thông nghiêm trọng.

Mới đây trên một diễn đàn mạng xã hội cho đăng tải đoạn clip từ camera hành trình ghi lại trọn vẹn vụ va chạm. Theo đó xe khách 45 chỗ di chuyển theo hướng Lào Cai - Sapa đến đoạn trên thì bất ngờ chuyển làn đâm trực diện vào phần đầu của xe du lịch 16 chỗ đi theo chiều ngược lại. Vụ va chạm làm xe 16 chỗ bị bị hư hỏng nặng phần đầu, xe trượt xuống rãnh thoát nước bên đường, hành khách trên xe và trên các phương tiện khác bị một phen hoảng hốt. HIện vẫn chưa rõ con số chính xác về thương vong.

Hiền trường vụ tai nạn (Ảnh từ clip)

Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành phong toả hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và thông đường tránh tắc nghen giao thông. Rất may vào thời điểm xảy ra va chạm, có lẽ do mật độ các phương tiện di chuyển rất đông do là dịp cuối tuần nên tốc độ cả hai xe đều tương đối chậm, nếu không hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều thậm chí là thảm khốc bởi cung đường đèo đặc thù của tuyến đường này.

Theo Helino