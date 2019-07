Rừng thông ở Hà Tĩnh cháy rực trong đêm, hàng trăm người dân phải sơ tán

Vào khoảng 22h ngày 8/7, tại khu vực núi Nầm giáp ranh giữa xã Sơn Thủy và Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa này bùng phát lại ở điểm cháy vào khoảng 12h trưa cùng ngày.

Đám cháy bùng phát dữ dội trong đêm.

Mặc dù ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, phối hợp với người dân đã tích cực tham gia khống chế đám cháy nhưng gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với PV, ông Cù Xuân Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Châu cho biết, tại khu vực núi Nầm cháy lớn tiếp tục bùng phát. Ngay sau khi nhận được thông tin chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành dập lửa. Do đám cháy xảy ra trong đêm và gió Tây Nam thổi mạnh nên gặp nhiều khó khăn trong việc khống chế.

Do đám cháy xảy ra trong đêm, kèm theo gió Nam khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người dân phải sơ tán đồ để tránh thiệt hại

Do gió Lào thổi mạnh kèm theo thực bì dày nên lửa nhanh chóng lan rộng, cháy rừng rực trong đêm. Đám cháy sau đó lan xuống khu vực gần cầu Nầm cạnh quốc lộ 8A, đe dọa sự an toàn của một số hộ dân sống cạnh bìa rừng thuộc xã Sơn Thủy. Ngay trong đêm, các hộ dân nơi đây đã phải di dời tài sản ra khu vực bên kia quốc lộ 8A để đảm bảo an toàn.

Sau gần 5h tiến hành dập lửa, đến khoảng 2h30 ngày 9/7, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

