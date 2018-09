Rùng mình đi qua những công trình xây dựng khắp Hà Nội

Chiều 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quậnThanh Xuân, TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người", để điều tra làm rõ vụ thanh sắt rơi tại công trình xây dựng trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (lô đất 4.6 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân) khiến 2 người thương vong vào tối ngày 27-9.

Tuy nhiên, trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn rất nhiều công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao với những cần cẩu tháp vận chuyển vật liệu xây dựng vươn hẳn ra đường, nhiều công trình không có lưới rào chắn, vật liệu xây dựng để bừa bãi…

Những hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận trên phố Hà Nội ngày 28/9:

Do hạn chế về không gian nên không hiếm những cẩu tháp vươn ra ngoài đường

Công trình trên tuyến đường Kim Mã giao nhau với Núi Trúc

Cột sắt, lan can nhô ra ngoài đường rất nguy hiểm cho người đi đường

Cẩu tháp đua nhau vươn ra ngoài ở khu vực quận Cầu Giấy

Công trình đường sắt trên cao đã nhiều lần rơi thanh sắt xuống đường

Nhiều người không khỏi rùng mình khi đi qua những khu vực như thế này

Nhiều đơn vị thi công thường xuyên không thực hiện cảnh báo cho người dân, người tham gia giao thông

