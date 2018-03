Rùng mình cô gái tay không bắt rắn cạp nong cực độc giữa đường

Mới đây, một đoạn clip được đăng tải lên Facebook ghi lại sự việc 1 cô gái trẻ dùng tay không bắt rắn cạp nong, lại còn đưa cho bạn bè... sờ thử khiến nhiều người thót tim.

Cô gái thản nhiên cầm con rắn mà không hề sợ hãi, còn mang đến cho bạn bè sờ thử - Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip được cho là được ghi lại tại Nghệ An. Trong clip, cô gái trẻ (áo hồng) tay đang lăm lăm cầm con rắn cạp nong màu vàng-đen với kích thước khá lớn. Tay phải cô giữ chặt đầu rắn, tay trái cầm phần đuôi trông rất nhẹ nhàng, "chuyên nghiệp", mặt tỉnh bơ, không hề có chút sợ hãi.

Sau đó, cô gái còn mang con rắn qua cho bạn bè... sờ thử. Dù thấy cô bạn thản nhiên cầm con rắn mà vẫn cười nói vui vẻ, thế nhưng nhiều người sờ vào phần đuôi rắn vẫn phải rón rén sợ hãi.

Đoạn clip được đăng tải lên Facebook đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chứng kiến cô gái trẻ bắt con rắn độc bằng tay không, nhiều người không khỏi giật mình, thót tim sợ hãi.

Bạn Q.A bình luận: "Con gái mà bạo dữ, tôi sợ nhất mấy loại rắn hay bò sát như này luôn, nhìn thấy rắn là chỉ chạy cho xa. Nhìn bạn này cầm con rắn nhẹ nhàng ghê, chắc trước đây nhiều lần bắt rồi".

Bên cạnh đó nhiều người cũng cho rằng rắn cạp nong là loài rắn rất độc, việc cô nàng giữ con rắn bằng tay không mà không có dụng cụ bảo hộ thế kia là quá liều lĩnh và mạo hiểm.

Cách đây 4 năm, một phó công an xã đã tử vong vì dùng tay không bắt rắn cạp nong. Theo đó, vào ngày 15/10/2014, trong lúc đang xem ti vi, anh Lô Văn Toản là phó công an xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An nghe con gọi phát hiện một con rắn đang nằm sát bờ tường vườn nhà.

Anh Toản bảo con trai dùng khúc gỗ đè lên thân rắn còn mình dùng tay bắt rắn. Không may, anh Toản bị rắn cắn vào bàn tay trái.

Nghĩ vết cắn chỉ gây xước tay nên anh Toản tự mình nặn máu độc ra, rửa tay và tiếp tục vào nhà xem ti vi. Tối cùng ngày, anh Toản có dấu hiệu buồn nôn, khó thở, tức ngực, chân tay sưng dần lên. Ngay lập tức, gia đình liền đưa anh Toản đến bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu thì nạn nhân tử vong.

Người đàn ông phải điều trị do rắn cạp nong cắn cách đây 4 năm

Cũng vào tháng 10/2014, một người đàn ông ở Nghệ An đã dùng tay bắt rắn cạp nong trong khi đi bắt cua. Do sơ ý đã bị rắn cạp nong cắn vào ngón tay, bị nhiễm độc rắn, người đàn ông đã phải đi cấp cứu trong tình trạng rối loạn cơ hô hấp, nhịp thở hỗn loạn; liệt tứ chi; liệt hô hấp và các cơ khớp, không tự thở được, đồng tử giãn mạnh.

Rắn cạp nong là loài rắn độc có kích cỡ tương đối lớn, sinh sống ở nhiều loại môi trường sống, từ núi đất, rừng thưa, trảng cỏ đến ven khe suối và nương rẫy. Rắn cạp nong thường dài trên 1m, đặc điểm là có những mảng khoang màu vàng đen rất rõ ràng và nổi bật. Nọc độc của rắn cạp nong không thua gì rắn hổ mang, người bị rắn cạp nong cắn sẽ nhanh chóng bị tê liệt hệ thần kinh, hôn mê sâu sau đó bỏ mạng. Rắn cặp nong sống đơn lẻ, ban ngày chúng cuộn mình trong các hang, đám cỏ, và chúng thường chậm chạp. Chúng thường được thấy khi trời mưa. Ban đêm rắn hoạt động và đi kiếm ăn ở bờ ruộng gần rừng, ven khe suối, vũng nước. Thức ăn chủ yếu của rắn cạp nong là con rắn khác, nhưng chúng cũng ăn cá, ếch, trứng rắn.

K.N (th)