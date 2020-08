Rơi xuống cống thoát nước, 1 người đàn ông bị cuốn trôi

Khoảng 17h chiều 6/8, tại khu vực tổ 8, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, 1 người đàn ông chưa rõ danh tính đã không may rơi xuống cống thoát nước và bị cuốn trôi. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy nạn nhân.

Hiện trường khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Facebook)

Thông tin từ Công an phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường đã phối hợp với lực lượng Công an các phường, thành phố và tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn, đồng thời thành lập chốt tại các điểm nước có thể chảy qua.

Tuy nhiên, cống này nhỏ và chảy qua nhiều địa bàn các phường, xã như Quyết Tâm, Chiềng Cơi, Quyết Thắng… hơn nữa trời vẫn còn mưa nhỏ, nước cống chảy siết do có mưa to từ đầu giờ chiều, hiện trời đã tối nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 19h tối vẫn chưa tìm được người bị nạn.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, hi vọng sớm tìm được nạn nhân.

Theo VOV