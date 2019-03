Rơi từ tầng 1 công trình, nữ công nhân 61 tuổi chấn thương sọ não ở Sài Gòn

Ngày 7/3, Công an quận 2, TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ một nữ công nhân 61 tuổi bị té ngã ở 1 công trình xây dựng tại khu vực khiến chấn thương nặng.

Theo đó, khoảng 17h ngày 6/3, 1 nhóm công nhân (khoảng 15 người) có cả bà Tr.T.A. (61 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) thi công xây dựng ở căn nhà 3 tầng nằm tại đường 15, phường Bình An, quận 2, TP.HCM.

Công trình nơi xảy ra vụ việc.

Khi bà A. đang thi công ở tầng 1 căn nhà thì không may trượt chân ngã xuống đất nằm bất động. Mọi người đưa bà đi cấp cứu và báo cơ quan chức năng. Qua sơ cứu, bà A. bị chấn thương sọ não.

Nhận tin báo, Công an quận 2 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Theo điều tra, căn nhà trên do Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Đất Mộc thi công. Công trình không có lan can, thiết bị che chắn. Công nhân làm việc không có bảo hiểm, dụng cụ bảo hộ. Bước đầu, cơ quan chức năng đã đình chỉ công trình để phục vụ công tác điều tra.

Theo Minh Tuệ - Công Phong (Tổ Quốc)